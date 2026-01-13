बिग बॉस मराठीच्या घरात असतानाच आयुष-अनुश्रीचं नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस ; ‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’ची सर्वत्र चर्चा

Marathi Entertainment News : हळूच येणाऱ्या प्रेमाने सोशल मीडियावर नाद खुळा केला आहे. हो, असं बोलण चुकीचं ठरणार नाही कारण तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’ हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर तुफान वायरल झाल आहे. अभिनेता आयुष संजीव आणि अभिनेत्री अनुश्री माने ही जबरदस्त जोडी या रोमँटिक गाण्यातून प्रेक्षकांच्या भेटीस झाली. गाण्याची हवा झाल्यानंतर आता ही जोडी ‘बिग बॉस मराठी’ मध्येही झळकत आहे. एकमेकांच्या प्रेमात बेधुंद आलेल्या या प्रेमीयुगुलाची रोमँटिक झलक या गाण्याद्वारे पाहायला मिळत आहे..या गाण्याची खास बाजू म्हणजेच या गाण्याचं शूटिंग लोकेशन. या रोमॅंटिक गाण्याची दिग्दर्शिका ज्योत्स्ना सुचिता संजय पेठे यांनी जबाबदारी उत्तमरीत्या पेलवली आहे हे त्या गाण्यातून समोर आलंच आहे. मात्र त्यांनी निवडलेल्या लोकेशनची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू असलेली पाहायला मिळत आहे..‘तुझ्या पिरमाचा नादखुळा’ हे गाणं ग्रामीण भागात शूट झालं असून शहापूर जवळील अघई तानसा लेक या गावात शूट झालं आहे. गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आलेल्या अडचणी पार करत ज्योत्स्ना पेठे यांनी दिग्दर्शनाची उत्तम अशी बाजू सांभाळली. गाण्यातील दृश्य नयनरम्य असून अत्यंत अचूक रित्या हे गाणं टिपण्यात आणि दिग्दर्शित करण्यात आलेलं आहे..गाण्याबाबतचा अनुभव शेअर करताना निर्माती, दिग्दर्शिका ज्योत्स्ना म्हणाल्या, “तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’ या गाण्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहून खरंच खूप छान वाटतंय. दिग्दर्शिका आणि निर्माती अशा दोन्ही बाजू या गाण्यासाठी जेव्हा मी सांभाळत होते तेव्हा अनेक अडचणी आल्या पण त्यावर मात करत हा यशस्वी प्रयत्न पूर्ण झाला. कलाकार, संपूर्ण टीमची अर्थातच खूप मदत झाली प्रत्येक वेळी नव्याने काहीतरी शिकायला मिळालं आणि या गाण्याच्या चर्चेबरोबरच दिग्दर्शिका म्हणून माझ्या दिग्दर्शनाचही कौतुक होतंय हे खरंच मला भारावून टाकणार आहे”..‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’ हे गाण ज्योत्स्ना सुचिता संजय पेठे दिग्दर्शित असून निर्माती म्हणूनही त्यांनी या गाण्याची धुरा पेलवली आहे. हर्षवर्धन वावरे आणि सायली कांबळे या दोघांनी त्यांच्या सुमधूर स्वरात स्वरबद्ध केलं आहे. तर राजेंद्र साळुंखे यांनी या गाण्याला संगीत दिले आहे. या गाण्याचे बोल निखिल साठे लिखित आहेत. अल्पावधीतच युट्यूबवर प्रदर्शित झालेल्या या गाण्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..Bigg Boss Marathi 6 : "अरे ही तर निक्की तांबोळी 2 !" तन्वीशी भांडणानंतर रुचिताचा जुना व्हिडीओ चर्चेत; जाणून घ्या प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.