बिग बॉस नंतर आयुष संजीवची नवी इनींग ! 'या' गाण्याचं केलं दिग्दर्शन आणि कोरियोग्राफी

Marathi Entertainment News : संगीत विश्वात 'मिलीनीयर' म्हणून ओळख असणाऱ्या संगीतकार प्रशांत नाकतीच्या 'माझी बाय' या गाण्याने तब्बल 100 मिलीयन व्ह्यूजचा टप्पा पार करत इतिहास रचला. आता या गाण्याचा सिक्वल प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. आणि अल्पावधीतच या गाण्याला रसिकांनी डोक्यावर उचलून धरलं आहे. या गाण्याची खास बाब म्हणजे या गाण्याच्या दिग्दर्शनाची धुरा 'बिग बॉस मराठी'फेम आयुष संजीवने सांभाळली आहे. इतकंच नाहीतर या गाण्याची कोरियोग्राफीही आयुषने केली आहे. त्यामुळे आयुष या नव्या पदार्पणाची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. 'बिग बॉस' नंतर आयुष नेमकं काय करणार याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या होत्या, अखेर आयुष 'माझी बाय' या गाण्यातून एका आगळ्या वेगळ्या भूमिकेतून भेटीस आला आहे..निक शिंदे आणि श्रद्धा पवार अभिनीत 'माझी बाय' हे गाणं असून ही जोडी पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा एकत्र समोर आली आहे. या गाण्यात दोघांची केमिस्ट्री अधिकच खास दिसत आहे. सिंधुदुर्ग तळकोकणात हे गाणं शूट झाल आहे. त्यामुळे गाण्यातील सगळ्याचं सीनमधील दृश्य नयनरम्य आहेत. पण या नयनरम्य दृश्यांमागे एक कठीण काळ आहे. .ज्यावेळी हे गाणं शूट करण्यात आलं त्यानंतर कार्ड करप्ट झाल्याने केलेलं सगळं चित्रीकरण वाया गेलं आणि त्यांनतर सगळ्या टीमने निर्णय घेत हे गाणं पुन्हा सेम लोकेशनला शूट केलं गेलं. आलेल्या मोठ्या संकटातून मार्ग काढत 'माझी बाय'ची टीम आता इंडियातील टॉप ट्रेंडिंगमध्ये आहे. हे एकमेव मराठी गाणं आहे जे आता भारतातील टॉप ३० मध्ये १५ व्या स्थानी ट्रेंड करत आहे. लवकरच हे गाणं टॉप १० मध्ये असेल यांत शंका नाही..माझी बाय' गाण्याच्या संगीताची जबाबदारी संगीतकार प्रशांत नाकती यांनी सांभाळली आहे. प्रशांत नाकती यांची सगळीच गाणी मिलियन व्ह्यूजच्या घरात पोहोचली आहेत. आता 'माझी बाय' गाण्याचा सिक्वलही साऱ्यांना थिरकायला भाग पाडत आहे. या गाण्याला गायक केवल वळंज आणि गायिका सोनाली सोनावणेने त्यांच्या सुमधुर स्वरात स्वरबद्ध केलं आहे. .एकूणच या गाण्याबाबत बोलताना या गाण्याचा दिग्दर्शक आणि कोरियोग्राफर आयुष संजीव म्हणाला, "मराठीमध्ये हातावर मोजण्याइतकीच गाणी आहेत, ज्यांना मिलियन व्ह्यूज मिळाले आहेत. आणि अशा मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा पार केलेल्या गाण्याच्या सिक्वलचा मी भाग आहे हे अर्थातच अभिमानस्पद आहे. 'बिग बॉस'नंतर मी कुठे दिसणार असा प्रश्न माझ्या चाहत्यांना पडला होता. तर मी माझी बाय या गाण्याच्या दिग्दर्शनातून समोर आलो आहे. प्रशांत नाकतीने संगीत दिलेल्या या गाण्यात निक आणि श्रद्धा लीड आहेत. आणि त्यांना कोरियोग्राफ करताना, त्यांना डिरेक्शन देताना मलाही बरंच काही नव्याने शिकायला मिळालं. तर माझं हे गाणं तुम्ही नक्की पाहा".