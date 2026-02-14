14,50,00,000 रुपये ! अभिषेक बच्चनची लक्झरी अपार्टमेंट विकून बक्कळ कमाई ; सिनेमे अपयशी पण बिझनेसमध्ये यश

Entertainment News : अभिषेक बच्चन बॉलिवूडमधील एक प्रसिद्ध कलाकार. अमिताभ बच्चन यांचा मुलगा आणि उत्तम अभिनेता म्हणून त्याची ओळख आहे. पण बॉलिवूडमध्ये तो यशस्वी अभिनेता म्हणून ओळख बनवू शकला नाही. पण बिझनेसमध्ये तो यशस्वी ठरला आहे. नुकतंच अभिषेकने त्याचं मुंबईतील आलिशान अपार्टमेंट विकलं. .अभिषेक बच्चनने महालक्ष्मी मध्ये असलेलं त्याचं आलिशान अपार्टमेंट 14.5 करोड रुपयांना विकलं. हा एक डुप्लेस फ्लॅट आहे. महालक्ष्मीच्या प्रसिद्ध गोदरेज प्लॅनेट टॉवर-4 मधील 40 आणि 41 व्या मजल्यावर होता. .हा करार 12 फेब्रुवारीला रजिस्टर करण्यात आला होता. याशिवाय तीन कार पार्किंग स्लॉट होते. या अपार्टमेंटची डील 64,473 हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फूटच्या हिशोबाने करण्यात आली होती. सध्या हा करार अत्यंत चर्चेत आहे. .स्क्रीनच्या रिपोर्टनुसार, अभिषेक बच्चनने रियल इस्टेटमध्ये 219 करोड रुपये गुंतवले आहेत. 2025 मध्ये अभिषेक बोरिवली भागात 15.4 करोड रुपयांमध्ये सहा अपार्टमेंट खरेदी केले होते. 2024 मध्ये मुलुंडमध्ये 10 लक्झरी अपार्टमेंट खरेदी केले होते ज्यांची किंमत 24.95 करोड रुपये होती. .याशिवाय क्रीडा क्षेत्रातही अभिषेकने पैसे गुंतवले आहेत. फुटबॉल आणि कबड्डी टीममध्ये त्याने गुंतवणूक केली आहे. जयपूर पिंक पँथर्स ही त्याची कबड्डी टीम असून यातून त्याला 100 पटीने फायदा झाला आहे. तर चेन्नईयन एफसी आणि इंडियन सुपर लीगमध्येही त्याने गुंतवणूक केली आहे. .अभिषेक लवकरच किंग, राजा शिवाजी या सिनेमांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. याशिवाय 2025 मध्ये कालीधर लापता, बी हॅप्पी, हाऊसफुल्ल 5 असे सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस आले होते.."48 तासांत राहतं घर आणि अकरा गाड्या गमावल्या.." राणादाने सांगितली आयुष्यातील 'ती' अत्यंत वाईट आठवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.