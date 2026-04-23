नशीबवान मालिकेनंतर आदिनाथ कोठारेचा नवा प्रोजेक्ट ! साकारणार डिटेक्टिव्हची भूमिका

Marathi Entertainment News : अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि पुष्कराज चिरपुटकर यांच्या प्रमुख भूमिकांसह शिरगाव या रहस्यमय शहरावर आधारित 'डिटेक्टिव्ह धनंजय-रहस्यजाल' या मराठी ओरिजनल थरारपटांची घोषणा मराठी ZEE5ने केली आहे. श्रीरंग गोडबोले दिग्दर्शित आणि गिरीश जयंत जोशी लिखित ही मालिका बाबुराव अर्नाळकर यांच्या गाजलेल्या साहित्यिक निर्मितीवर आधारित आहे. इंडियन मॅजिक आय आणि स्टोरीटेलर्स नुक यांनी ही निर्मिती केली आहे. या मालिकेचा प्रीमियर दिनांक 1 मे 2026 रोजी मंचावर होणार आहे..शिरगाव शहरातील एका गुंतागुंतीच्या खुनाच्या प्रकरणाच्या तपासात फसलेल्या एका तीक्ष्ण बुद्धीच्या खासगी गुप्तहेराच्या प्रवासावर डिटेक्टिव्ह धनंजय-रहस्यजाल आधारित आहे. तो सखोल तपास करत असताना, चुकीच्या पद्धतीने आरोपी असलेल्या व्यक्तीची निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी काळाच्या विरोधात झगडत असताना, तो रहस्ये, फसवणूक आणि छुप्या हेतूंवर प्रकाश टाकतो. मध्यवर्ती असलेल्या गूढतेच्या पलीकडे, कथा प्रत्येक कृतीमागील मानसिक आणि भावनिक अंतर्धारांचा शोध घेते, केवळ काय घडले यावर भर न देता तर ते का घडले याचाही मागोवा घेते..डिटेक्टिव्ह धनंजय- रहस्यजाल 'हटके' का ठरते … या मालिकेचा भर गुन्ह्यातील 'का' शोधण्यावर आहे, केवळ 'कोण' शोधण्यावर नव्हे. या कलाकृतीमुळे बाबुराव अर्नाळकर यांच्या गाजलेल्या व्यक्तिरेखेची ओळख नवीन पिढीला होणार आहे. .दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले म्हणाले: "डिटेक्टिव्ह धनंजय'ला पुन्हा जिवंत करण्याचा हा अविश्वसनीय मात्र समाधानकारक प्रवास आहे. मराठी साहित्यात या पात्राला विशेष स्थान आहे. सध्याच्या प्रेक्षकांसाठी ते प्रासंगिक बनवताना आम्हाला त्याचे सार अस्सल ठेवायचे होते. या कथेत केवळ गुन्हा 'कोणी केला' यावरील भाष्य नसून 'ते का घडले' याबद्दल देखील आहे. त्यामुळेच कथा गुंतवून ठेवणारी वाटते.".अभिनेता आदिनाथ कोठारे सांगतो "धनंजयची भूमिका साकारणे रोमांचक आणि आव्हानात्मक असे दोन्ही होते. ती व्यक्तिरेखा निरीक्षण करते, ऐकते आणि नंतर कृती करते. एक अभिनेता म्हणून त्या मानसिकतेत प्रवेश करणे मजेदार होते. एक निर्माता म्हणूनही, हा प्रकल्प मला अगदी जवळचा आहे आणि आम्ही प्रेक्षकांसाठी एक प्रामाणिक, आकर्षक थरारपट तयार करण्यासाठी कठोर मेहनत घेतली आहे" डिटेक्टिव्ह धनंजय" 1 मे 2026 रोजी बघायला विसरू नका फक्त झी 5 मराठीवर !