'ही' मराठी अभिनेत्री होणार शेट्टींची सून ?अहान शेट्टीला डेट करत असल्याची चर्चा

This Marathi Actress Dating Ahaan Shetty : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक अभिनेत्री सध्या अहान शेट्टीला डेट करतेय. कोण आहे ही अभिनेत्री ? या चर्चा कितपत खऱ्या आहेत ? जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : अभिनेता सुनील शेट्टीचा लेक अहान त्याच्या डेटिंग लाईफमुळे चर्चेत आला आहे. अहान मराठी इंडस्ट्रीमधील एका सुपरहिट सिनेमातील अभिनेत्रीला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. ही अभिनेत्री बिग बॉस ओटीटीवरही सहभागी झाली होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

