'ही' मराठी अभिनेत्री होणार शेट्टींची सून ?अहान शेट्टीला डेट करत असल्याची चर्चा

Marathi Entertainment News : अभिनेता सुनील शेट्टीचा लेक अहान त्याच्या डेटिंग लाईफमुळे चर्चेत आला आहे. अहान मराठी इंडस्ट्रीमधील एका सुपरहिट सिनेमातील अभिनेत्रीला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. ही अभिनेत्री बिग बॉस ओटीटीवरही सहभागी झाली होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे जिया शंकर. वेड या सिनेमामुळे ती घराघरात पोहोचली. जिया आणि अहान बराच काळ डेट करत आहेत. जिया आणि अहानने त्यांचं नातं खासगी ठेवलं आहे. लवकरच हे दोघं लग्न करणार असल्याची चर्चा आहे. आज तकने ही बातमी शेअर केली आहे. .जिया शंकरने आतापर्यंत कधीच तिचं रिलेशनशिप स्टेटस उघड केलं नाही, ती खासगी आयुष्याबद्दल फारसं बोलताना दिसत नाहीये. ती सोशल मीडियावर तिच्या बॉयफ्रेंडबरोबर व्हेकेशनचे फोटो शेअर करत असते. पण तो कोण आहे तिने उघड केलं नाहीये. जिया आणि अहानने याबद्दल अजून काहीही माहिती दिलेली नाहीये. .दरम्यान अहानने तडप या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. 2021 मध्ये त्याचा हा सिनेमा रिलीज झाला. होता तारा सुतारीयाची मुख्य भूमिका होती पण हा सिनेमा बोकड ऑफिसवर फ्लॉप झाला. आता त्याचा सनकी हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. 2025 मध्ये हा सिनेमा रिलीज होणार होता. याशिवाय तो बॉर्डर 2 मध्येही तो दिसणार आहे. .जियाने वेड मध्ये काम केलं होतं. रितेशच्या प्रेयसीची भूमिका साकारली होती. याशिवाय मेरी हानिकारक बीवी, पिशाचीनी, काटेलाल अँड सन्स या मालिकांमध्ये तिने काम केलं आहे. .आर्यनच्या दिग्दर्शनाखाली शाहरुखचं शूटिंग? बाप-लेकाची जुगलबंदी रंगणार, लेकाच्या चित्रपटात वडिलांची मुख्य भूमिका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.