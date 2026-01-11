'तान्हाजी द अनसंग वॉरियर'चा येणार सिक्वेल ? अजयच्या त्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण

Bollywood News : 2026 मध्ये अनेक बिग बजेट सिनेमे रिलीज होणार आहे. तर काही सिनेमांचे सिक्वेलही येणार आहेत. त्यातच आता आणखी एका सिनेमाची भर पडणार असल्याची चर्चा आहे. अभिनेता अजय देवगणची पोस्ट सध्या चर्चेत आली आहे. .अजयने आज तान्हाजी द अनसंग वॉरियर या सिनेमाचं पोस्टर शेअर केलं. या सिनेमात अजयने सुभेदार तान्हाजी मालुसरेंची भूमिका साकारली होती. या सिनेमात तान्हाजी मालुसरे यांनी लढलेली सिंहगडाची लढाई दाखवण्यात आली होती. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर गाजला. .तान्हाजी या सिनेमाला नुकतीच सहा वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्त या सिनेमाच्या संपूर्ण कास्टने सिनेमाविषयी पोस्ट शेअर केल्या. त्यावेळी अजय देवगणनेही पोस्ट करत "गड आला पण सिंह गेला" हे मराठीत लिहीलं आहे. याबरोबरच "पण गोष्ट अजून संपलेली नाही." असं लिहिलं आहे. यावरून या सिनेमाचा सिक्वेल येणार आहे अशी चर्चा आहे. .या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे पण या विषयी अजून अधिकृत घोषणा सिनेमाच्या टीमने केली नाहीये. त्यामुळे पुन्हा एकदा तान्हाजी मालुसरेंची गोष्ट पाहायला मिळू शकते. लवकरच या सिनेमाची गोष्ट पाहायला मिळेल अशी चर्चा आहे. .द कपिल शर्मा शो फेम अभिनेत्रीला झालाय असाध्य आजार; मुलाने व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.