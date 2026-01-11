Premier

'तान्हाजी द अनसंग वॉरियर'चा येणार सिक्वेल ? अजयच्या त्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण

Ajay Devgn Post About Tanhaji Went Viral : अभिनेता अजय देवगणने तान्हाजी सिनेमाचं शेअर केलेल्या पोस्टरमुळे सिक्वेलच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया.
Bollywood News : 2026 मध्ये अनेक बिग बजेट सिनेमे रिलीज होणार आहे. तर काही सिनेमांचे सिक्वेलही येणार आहेत. त्यातच आता आणखी एका सिनेमाची भर पडणार असल्याची चर्चा आहे. अभिनेता अजय देवगणची पोस्ट सध्या चर्चेत आली आहे.

