"त्या लॉबीने मला वेगळं ठेवलं" बॉलिवूडमधील अपयशाबद्दल अजिंक्य देव व्यक्त ; म्हणाले..

Bollywood News : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या देखण्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे ओळखले जाणारे अजिंक्य देव हे आजही प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहेत. 'माहेरची साडी', 'सर्जा', 'कशासाठी प्रेमासाठी' आणि 'माझं घर माझा संसार' सारख्या चित्रपटांतून त्यांनी लोकप्रियता मिळवली. मराठी पडद्यावर अपार यश मिळाल्यानंतर त्यांनी हिंदी सिनेमांकडे वळण्याचा प्रयत्न केला..या काळात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .ते म्हणाले, "ॲक्शन हिरो बनायचं स्वप्न होतं, म्हणून मी हिंदी सिनेमात प्रवेश केला. त्या काळात अक्षय कुमार, अजय देवगण, सनी देओल हेही नव्याने येत होते. आम्ही एकत्र कामं केली, पण हिंदी इंडस्ट्रीत एक वेगळी लॉबी होती. तिथे मराठी कलाकारांना सहजपणे प्रवेश मिळणं अवघड होतं. मी प्रयत्न केले. पण मला फारसं स्वीकारलं गेलं नाही." ."मी स्वतःच्या कलेवर विश्वास ठेवला. पण कदाचित थोडं अधिक तयारीनं पुढे गेलो असतो, तर परिस्थिती वेगळी असती. मी जर डान्सकडे अजून लक्ष दिलं असतं तर मी ती लॉबी ब्रेक केली असती. माझे वडील रमेश देव, नाना पाटेकर, डॉ. श्रीराम लागू यांनी त्या काळात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. पण माझ्या काळात अनेक स्टारकिड्स येत होते. अशा वातावरणात स्पर्धा वेगळीच होती." असं ते पुढे म्हणाले. .अजिंक्य देव यांची ही मुलाखत खूप चर्चेत आहे. अजिंक्य यांचा घरत गणपती हा सिनेमा खूप गाजला. त्यांच्या नव्या प्रोजेक्टसाठी सगळेचजण उत्सुक आहेत. .धर्मेंद्र यांची पहिली नायिका, सख्ख्या बहिणीच्या नवऱ्याशी करावं लागलं लग्न ; कामिनी कौशल यांचा जीवनप्रवास.