पांढरे केस आणि भेदक नजर ! धुरंधरमुळे कौतुक होत असतानाच अक्षय खन्नाचा महाकाली सिनेमातील लूक व्हायरल

सध्या सगळीकडे चर्चा आहे ती धुरंधर सिनेमाची. अभिनेता अक्षय खन्नाने या सिनेमात साकारलेली भूमिका खूप गाजतेय. त्याच्या अभिनयाचं सगळीकडे कौतुक होतंय. त्यातच आता तो पुन्हा चर्चेत आला आहे नव्या भूमिकेमुळे आणि नव्या सिनेमामुळे. . महाकाली या आगामी सिनेमाची काही महिन्यांपूर्वी घोषणा झाली. या सिनेमात अक्षय खन्नाही काम करतोय. या सिनेमातील त्याचं लूक पोस्टर रिव्हील करण्यात आलं होतं. जे धुरंधर सिनेमानंतर पुन्हा व्हायरल झाला आहे. .अक्षय खन्ना या सिनेमात दैत्यगुरू शुक्राचार्य ही भूमिका साकारणार आहे. त्याचा लूक पाहून अंगावर शहारे येतात. वर बांधलेले पांढरे केस आणि सोडलेल्या जटा, कपाळावर भस्म आणि टिळा, भेदक नजर आणि चमकणारा डोळा असा लूक अक्षय खन्नाचा आहे. सोशल मीडियावर अल्पावधीत हा लूक व्हायरल झाला आहे. .अनेकांनी कमेंट करत अक्षय खन्नाचा लूक आवडला असल्याचं म्हटलं आहे. हा एक तेलुगू सिनेमा आहे. भूमी शेट्टी या सिनेमात मुख्य भूमिका साकारणार आहे. हा सिनेमा 2026 मध्ये रिलीज होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. .दरम्यान अक्षयची छावा सिनेमातील भूमिकाही खूप गाजली. या सिनेमात त्याने औरंगजेब भूमिका साकारली होती. त्याच्या अभिनयाने सगळेजण भारावले होते. .गुलाबी नऊवारी आणि देखणं सौंदर्य ! व्ही. शांताराम सिनेमात तमन्ना साकारणार जयश्री शांताराम यांची भूमिका.