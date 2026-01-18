"12-12 तास मुलींपासून लांब, शारीरिक वेदना" पत्नी निवडणूक हरल्यानंतर अभिनेत्याने पोस्टमधून व्यक्त केल्या भावना

Marathi News : मुंबई महापालिका निवडणुकीची धामधूम सर्वत्र पाहायला मिळाली. अनेक पक्षांचे उमेदवार निवडून आले. काही हरलेही. अभिनेता अक्षय वाघमारेची पत्नी, अरुण गवळींची पत्नी योगिता गवळी यावेळी नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी उभी होती. पण या निवडणुकीत तिची हार झाली. .पहिल्यांदाच योगिताने राजकारणात प्रवेश केला. पहिल्यांदाच ती निवडणुकीत उभी राहिली होती. पण ती हरल्यानंतर तिचा पत्नी अक्षयने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. काय म्हणाला अक्षय जाणून घेऊया. .अक्षयची पोस्ट"प्रिय बायको,सर्वात आधी तुझे मनःपूर्वक आभार आणि मला तुझा प्रचंड अभिमान आहे!Pregnancy आणि त्यानंतर अवघ्या एका महिन्याच्या मुलीची आई... ही सर्व जबाबदारी खांद्यावर असताना तू ज्या धैर्याने ही निवडणूक लढवलीस, ते खरंच थक्क करणारं आहे. सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष—भाजप, शिंदे गट, ठाकरे गट किंवा मनसे—कोणाही पेक्षा वैयक्तिकरित्या तुला सर्वाधिक ६३०० मतं मिळाली आहेत. तुझ्या आसपासही कोणी नाही, हे तू सिद्ध केलंस.डॅडीं , मम्मी, तू आणि अखिल भारतीय सेनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रामाणिक कष्टांची ही पावती आहे. भायखळ्याच्या जनतेने तुला जे प्रेम दिलंय, ते पाहून हे स्पष्ट होतंय की लोकांसाठी तू आधीच निवडून आली आहेस. त्यांनी जातीपातीच्या राजकारणापेक्षा तुझ्या ‘कामावर’ आणि ‘विकासावर’ विश्वास दाखवला आहे."."गेल्या काही महिन्यांत तू घेतलेले कष्ट आणि तुला होणाऱ्या वेदना मी खूप जवळून पाहिल्या आहेत. मोठी मुलगी आणि आत्ताच जन्मलेलं आपलं बाळ... या दोघींना सोडून तू रोज १२-१२ तास काम करायचीस. दिवसातून एकदाही त्यांना भेटता येत नव्हतं, तरीही फोनवरून तुझी त्यांच्याबद्दलची काळजी आणि तुझ्यातली ती हळवी ‘आई’ मी सतत अनुभवत होतो. तुला शारीरिक वेदना होत होत्या, पण तू कधीच तक्रार केली नाहीस की कोणावर चिडली नाहीस. तुझा तो शांत आणि संयमी स्वभाव हीच तुझी खरी ताकद आहे."."एक गोष्ट लक्षात ठेव, जर सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले असते, तर मतांच्या बाबतीत तुझ्या जवळपास ही कोणी नव्हत.लोकांनी तुझ्यावर आणि डॅडींच्या कर्तृत्वावर मोहोर उमटवली आहे.हा तुझा पराभव नक्कीच नाही, तर ही तुझी राजकारणातली एक ‘धमाकेदार एंट्री’ आहे!मला तुझा खूप अभिमान वाटतो, बाळा. आता अधिक जिद्दीने कामाला लागूया.Love you always!".अनेकांनी कमेंट करत अक्षयने दाखवलेल्या सपोर्टचं कौतुक केलं. अक्षयची ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. .सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्रीचा झालाय घटस्फोट ; खुलासा करत म्हणाली "तो काळ कठीण ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.