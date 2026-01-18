Premier

"12-12 तास मुलींपासून लांब, शारीरिक वेदना" पत्नी निवडणूक हरल्यानंतर अभिनेत्याने पोस्टमधून व्यक्त केल्या भावना

Akshay Waghmare Post On Yogita Gawali : अभिनेता अक्षय वाघमारेची पत्नी योगिता गवळी निवडणुकी हरली. यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून तिच्याविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या.
kimaya narayan
Marathi News : मुंबई महापालिका निवडणुकीची धामधूम सर्वत्र पाहायला मिळाली. अनेक पक्षांचे उमेदवार निवडून आले. काही हरलेही. अभिनेता अक्षय वाघमारेची पत्नी, अरुण गवळींची पत्नी योगिता गवळी यावेळी नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी उभी होती. पण या निवडणुकीत तिची हार झाली.

