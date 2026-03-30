"शाळानंतर 18 सिनेमे केले पण रिलीज झाले नाहीत" अंशुमनने व्यक्त केली खंत; म्हणाला..

"शाळानंतर मी सिनेमांच्या शोधात होतोच. शाळा सिनेमा केला तेव्हा मी दहावीत होतो. सिनेमा रिलीज दोन वर्षांनी झाला. आमच्या सिनेमाचं शूटिंग सुरु झालं 30 सप्टेंबर 2010 आणि संपलं 30 ऑक्टोबर 2010. त्यानंतर माझी दहावीची परीक्षा वगैरे सगळं झालं त्यानंतर 2012 ला 20 जानेवारीला सिनेमा रिलीज झाला. जसा सिनेमामध्ये दिसलो आहे तसा मी सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर दिसलो नाही."."जेव्हा सिनेमा हिट झाला तेव्हा असं व्हायचं की त्या मुलाला बोलवा आणि मी शेजारीच उभा असायचो. लोकांना कळलंच नाही की अरे हा तोच आहे. त्यानंतर मला 18 सिनेमांमध्ये घेतलं पण ते 18 सिनेमे काही आलेच नाहीत. मग मला असं लक्षात आलं की हे फारच परस्परालंवबी आहे त्यामुळे आपण दुसरं काहीतरी करू. म्हणून नाटकात खूप काम केलं. तेव्हा मला कळलं की माझा पिंड सिनेमाचा आहे. मला गोष्ट सांगायला आवडते. मला फक्त लिहायला नाही आवडत तर दिग्दर्शन करायलाही आवडतं."."या नंतर मी 16 सिनेमे केले. पण सुदैव म्हणा की आणखी काही प्रत्येक सिनेमात मी वेगळा दिसतो. प्रत्येक सिनेमात मी वेगळा वाटतोय. अगदी लग्नाचे फोटो जेव्हा सोशल मीडियावर शेअर केल्यावर मित्रांनी शिव्या द्यायला फोन केले तेव्हा ते म्हणाले की, तू सांगितलं नाहीस ते ठीक आहे पण तू असा कधी दिसायला लागलास ? मेकअप वगैरे केलेलास का ? तर मी म्हटलं दाढी लावून कुठे मेकअप करू ?"."माझं आता प्राधान्य स्वतःचा सिनेमा आणि स्वतःचं नाटक करण्याकडे आहे. तर मला स्वतःच काहीतरी करायचं आहे. " असं तो पुढे म्हणाला.