अपारशक्ती खुरानाचा कार्तिक आर्यनला अप्रत्यक्ष टोला?

Bollywood News : बॉलीवूड अभिनेता अपारशक्ति खुरानाने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तो अभिनेता आयुष्मान खुरानाचा भाऊ असला तरी त्याने स्वतःच्या अभिनय कौशल्याने इंडस्ट्रीत स्थान मिळवलं आहे. सध्या त्याचा एक जुना अनुभव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..एका मुलाखतीत त्याने एका कार्यक्रमात घडलेल्या एका अपमानजनक घटनेचा उल्लेख केला. त्याने कोणाचेही नाव न घेता ती गोष्ट सांगितली असली, तरी प्रेक्षक आणि सोशल मीडिया युजर्सनी लगेच अंदाज बांधला की हा इशारा कार्तिक आर्यनकडे आहे का? .अपारशक्ती म्हणाला की, "एका चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्चच्या वेळी त्या चित्रपटातील एका अभिनेत्याने अचानक आयोजकांना सांगितले की मी स्टेजवर येऊ नये. मी अमृतसरहून खास या कार्यक्रमासाठी मुंबईत आलो होतो. पण मला मंचावर बोलावलं गेलंच नाही." हे सांगताना अपारशक्तीच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. .त्याने मात्र त्या अभिनेत्याचे नाव घेतले नाही. मात्र या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी चर्चा रंगली आहे. अनेक युजर्सनी थेट कार्तिक आर्यनचे नाव घेतले आणि म्हणाले की ही घटना 'लुका छुपी' चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्चची असू शकते, कारण त्याच काळात अपारशक्ती अमृतसरमध्ये 'स्ट्रीट डान्सर'च्या शूटिंगसाठी होता..परंतु अपारशक्तीने कोणावरही थेट आरोप केले नाहीत. जरी अपारशक्ती खुरानाने नाव न घेतल्यामुळे या घटनेचं नेमकं सत्य अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही, तरी त्यांच्या कथनाने चर्चेचं वादळ निर्माण झालं आहे. या घटनेने बॉलिवूडमधील 'स्टारडम'च्या वास्तवावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे.