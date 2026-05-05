सैराट फेम अरबाज शेख अडकला लग्नबंधनात; गर्लफ्रेंडबरोबर गुपचूप उरकला निकाह, होतोय अभिनंदनाचा वर्षाव

Marathi Entertainment News : सैराट हा मराठी सिनेइंडस्ट्रीमधील सगळ्यात जास्त गाजलेला सिनेमा. नुकतीच या सिनेमाला 10 वर्षं पूर्ण झाली. या सिनेमातील प्रत्येक पात्र लोकप्रिय ठरलं. या सिनेमात परश्याचा खास मित्र असलेल्या सल्या म्हणजेच अभिनेता अरबाज शेखने नुकतंच लग्न केलं. त्याच्या लग्नाचे फोटो त्याने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. .अरबाजने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करताच अनेकांनी कमेंट करत त्याच अभिनंदन केलं आहे. अभिनेत्री रिंकू राजगुरूनेही फोटोवर कमेंटच्या माध्यमातून नवविवाहित जोडप्याचं अभिनंदन केलं. कोण आहे अरबाजची पत्नी जाणून घेऊया. .अरबाजने त्याची गर्लफ्रेंड सिमरनशी निकाह केला. त्या दोघांनी क्रीम रंगाचा पोशाख केला होता. अरबाजने क्रीम रंगाची शेरवानी परिधान केली होती तर सिमरनने त्याच रंगाची डिझायनर साडी नेसली होती. मिनिमम मेकअप, भरजरी दागिने आणि केसात गजरा या लूकमध्ये ती सुंदर दिसत होती. .अरबाजने या फोटोला जस्ट अस असं कॅप्शन दिल आहे. या पोस्टवर रिंकूने हार्ट ईमोजी शेअर करत त्यांचं अभिनंदन केलं. अभिनेत्री भाग्यश्री मोटे, प्रतीक लाड यांनीही अरबाजचं अभिनंदन केलं. तर चाहत्यांनाही या नवविवाहित जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या. .अरबाजने नुकतीच नागराज मंजुळेंच्या मटका किंग या वेबसिरीजमध्ये काम केलं होत. याशिवाय त्याने काही मराठी सिनेमातही काम केलं आहे. गेली अनेक वर्षं तो सिमरनला डेट करत होता. .२० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा 'ए.. भाऊ डोकं नको खाऊ!'; दिग्दर्शक संतोष पवार उलगडणार मनोरंजनाचा नवा 'पॅटर्न'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.