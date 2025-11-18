अर्जुन कपूरला त्याच्या चाहत्यांनीच केलं ट्रोल!

Bollywood News : अभिनेता अर्जुन कपूर आपल्या ‘इशकजादे’, ‘गुंडे’ आणि ‘कुत्ते’ यांसारख्या चित्रपटांमुळे ओळखला जातो. काही काळापासून त्याच्या चित्रपटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसला तरी तो कायम चर्चेत असतो. अलीकडेच मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेमुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. .कार्यक्रमादरम्यान पापाराझींनी अर्जुनला फोटोसाठी थांबवलं आणि तो हसत पोज देत होता. दरम्यान काही चाहते पुढे येऊन त्याच्यासोबत फोटो काढू लागले. हे पाहून पापाराझींनी गोंधळ घातला, त्यावर अर्जुनने त्यांना शांत राहण्यास सांगितलं आणि चाहत्यांसोबत शांतपणे फोटो काढले. .या घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर जोरदार व्हायरल झाला. अर्जुनने चाहत्यांचा आदर राखला असला तरी सोशल मीडियावर अनेकांनी त्याला ट्रोल केलं. काहींनी विचारलं, “अर्जुन कपूरचे चाहते खरंच आहेत का?” तर काहींनी त्याची खिल्ली उडवली. .सध्या अर्जुन नो एंट्री आणि आणखी एका चित्रपटात झळकणार आहे. तो सध्या आपल्या आरोग्य आणि वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित पोस्ट शेअर करत असतो. या घटनेनंतरही अर्जुनने शांतपणे चाहत्यांचा सन्मान राखला आहे..नॅशनल क्रश झाल्यानंतर दोन दिवसात गिरीजा ओकचे किती फॉलोवर्स वाढले? आकडा वाचून भुवया उंचावतील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.