"त्या दिवशी ताज हॉटेलला जाणार होतो.." अभिनेता अर्जुन रामपालने सांगितला 26/11 अनुभव; "बॉम्बस्फोट झाला.."

Entertainment News : नुकताच रिलीज झालेला धुरंधर 2 हा सिनेमा सगळीकडे गाजतोय. अभिनेता रणवीर सिंगची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. तर अर्जुन रामपाल या सिनेमात मेजर इकबाल ही भूमिका साकारतो आहे. नुकतीच अर्जुनने एका कार्यक्रमात 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबधित आठवण शेयर केली..अर्जुनने मुंबईत पार पडलेल्या हॅलो ! हॉल ऑफ फेम पुरस्कार सोहळ्याला हजेरी लावली होती. यावेळी त्याने भाषण करताना 26/11 च्या च्यावेळी त्यालाही एक अनुभव आला होता. .अर्जुन म्हणाला,"26 नोव्हेंबरला माझा वाढदिवस असतो. मी मित्रांना पार्टी देण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2008 ला वरळीमधील फोर सीजन्स हॉटेल मध्ये मित्रांना घेण्यासाठी गेलो होतो. वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आम्ही ताजला जाणार होतो. पण माझा एक मित्र तयार होत होता. सुदैवाने त्याला उशीर झाला. आम्ही हॉटेलच्या बारमध्ये बसून ड्रिंक ऑर्डर केलं होतं. त्याचवेळी माहीमच्या बाजूला बॉम्बस्फोट झाला. आम्हाला काहीच कळेना की नेमकं काय झालंय."."त्यानंतर दहा मिनिटातच फोन येऊ लागले की कुलाबा भागात गँगवॉर सुरू झालं आहे. तिथे जाऊ नका. काही वेळातच फोर सीजन्स हॉटेल पूर्णपणे बंद करण्यात आलं. आम्हाला त्या रात्री हॉटेलमध्येचं थांबायला सांगितलं. बाहेर जाणं सुरक्षित नव्हतं."."26/11 च्या हल्ल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी जाताना मला तीनवेळा गाडी थांबवावी लागली. माझी प्रकृती मला ठीक वाटत नव्हती. नंतर दिग्दर्शक आदित्य धरने जेव्हा मला 26/11 चा प्रसंग ऐकवला तेव्हा मला समजल की सिनेमाच्या माध्यमातून मी त्या घटनेचा बदला घेणार आहे." असं तो पुढे म्हणाला.