Movie Review : रीलस्टार- संघर्ष आणि जिद्द ही कथा

Marathi Movie Review : सध्या रील्स बनवून अधिकाधिक लोकप्रियता मिळविण्याचे फॅड मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. शहरातील गल्लीपासून ते खेड्या-वस्त्यांमधील वाड्यांमध्ये रील्स बनविण्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. या रील्समधून मनोरंजन करता करता एखादा सामाजिक संदेशही दिला जात आहे..परंतु या रील्स बनविणाऱ्या अशा कलाकारांचा एकूणच प्रवास वाटतो इतका सोपा नाही. काही जणांनी खूप खडतर मेहनत घेऊन रीलस्टार म्हणून नाव कमावले आहे. अशाच एका रीलस्टारचा संघर्ष आणि खडतर प्रवास रीलस्टार या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आला आहे. सिम्मी जोसेफ आणि रॅाबिन वर्गीस या मल्याळी दिग्दर्शकांनी यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे..ही आजच्या पिढीतील कथा आहे आणि ती विविध मुद्दय़ांना स्पर्श करणारी आहे. भानुदास (भूषण मंजुळे) नावाच्या एका सर्वसामान्य माणसाची आणि त्याच्या कुटुंबाची ही कथा आहे. भानुदास हा एक विक्रेता असतो. सायकलवरून प्रवास करून तो विविध वस्तू विकत असतो. खडतर मेहनत आणि कष्ट करून तो आपल्या कुटुंबाची गुजराण करीत असतो. त्यातच तो विविध रील बनवून सोशल मीडियावर टाकीत असतो. त्याच्या रील्सला चांगली लोकप्रियता मिळत असते. अशातच एके दिवशी त्याची पत्नी त्याला मोटारसायकल घ्यायची इच्छा व्यक्त करते. परंतु मोटार सायकलची किंमत त्याच्या आवाक्याबाहेरची असते. तरीही तो कर्ज काढून मोटार सायकल विकत घेतो.. अशातच एके दिवशी भर बाजारामध्ये बाॅम्बस्फोट होतो आणि या बाॅम्बस्फोटामध्ये त्याची मोटार सायकल चोरीला जाते. साहजिकच त्याबाबतची तक्रार करण्यासाठी तो पोलिस ठाण्यामध्ये जातो. परंतु पोलिस तात्याच्या (मिलिंद शिंदे) आदेशावर काम करीत असतात. तात्या हा त्या परिसरातील एक मोठे राजकीय प्रस्थ असते. त्यामुळे पोलिस त्याची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करतात आणि मग पुढे कशा आणि कोणत्या घडामोडी घडतात हे प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहिलेले बरे. .दिग्दर्शक सिम्मी जोसेफ आणि रॉबिन वर्गीस यांनी सामान्य माणसाची असहाय्यता आणि त्याला येथील भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध द्यावा लागणारा लढा...त्यामध्ये त्याची होणारी पिळवणूक यांचे उत्तमप्रकारे सादरीकरण केले आहे. कथेचे लेखक सुधीर कुलकर्णी यांनी भ्रष्टाचार आणि एका साध्या माणसाचा संघर्ष यांचं उत्तम मिश्रण तयार केलं आहे..भूषण मंज़ुळे हे दिग्दर्शक नागराज मंज़ुळे यांचे बंधू आहेत. त्यांनी भानुदासची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. त्यांचा साधेपणा, प्रामाणिकपणा आणि परिस्थितीसमोर उभं राहताना दिसणारी त्यांची तग धरण्याची वृत्ती पडद्यावर खूपच नैसर्गिक भासली आहे. त्यांच्या भूमिकेने प्रत्येक क्षणी प्रेक्षकांना आपल्यात गुंतवून ठेवले आहे. भानुदासची पत्नी म्हणून उर्मिला जगतापने साध्या आणि संयमी स्त्रीची भूमिका अतिशय नितळपणे साकारली आहे. मिलिंद शिंदे यांनी साकारलेला तात्या कधी शांत, तर कधी हिंसक वाटणाऱ्या भावनांनी भरलेला आहे. त्यांनी तात्या या भूमिकेला उत्तम न्याय दिला आहे. प्रसाद ओक यांनी पत्रकाराची भूमिका अत्यंत प्रामाणिकपणे बजावली आहे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कथेला आवश्यक असा आधार मिळाला आहे.. स्वप्निल राजशेखर यांच्या वाट्याला दृश्ये कमी आली असली, तरी क्लायमॅक्समधील त्यांची उपस्थिती अत्यंत प्रभावी ठरते. तसेच रुचिरा जाधव, शुभांगी लाटकर, विजय पाटकर, अनंत महादेवन, महेश सुभेदार आणि कैलाश वाघमारे यांनी आपापल्या भूमिका पूर्ण ताकदीने साकारल्या आहेत. .चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी शिनोद टीसी यांनी केली आहे. दृश्यम फेम संगीतकार विनू थाॅमस यांनी गाण्यांना उत्तम संगीत साज चढविला आहे. परंतु चित्रपटामध्ये काही बाबी अतार्किक आहेत. त्यामुळे पूर्वार्धात फारशी गंमत जाणवत नाही. तरीही एका सर्वसामान्य माणसाच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची ही कहाणी आहे. एका रीलस्टारचा वेदनेचा हुंकार आहे.