भूषण प्रधानने यावर्षी घरी आणला शेवटचा गणपती, केली निरोपाची आरती, काय आहे कारण?

गणेशोत्सव आला की सगळीकडे एक वेगळाच उत्साह संचारतो. प्रेक्षकांसह अनेक कलाकारही मोठ्या उत्साहात आपल्या घरी गणरायाचं स्वागत करतात. अनेक मराठी कलाकारांच्या घरी गणरायाचं आगमन होतं. त्यात लोकप्रिय मराठी अभिनेता भूषण प्रधानदेखील दरवर्षी मुंबईतील त्याच्या राहत्या घरी गणपती बसवतो. त्याच्या घरी अनेक कलाकार दर्शनासाठीदेखील येताना दिसतात. मात्र यावर्षी भूषण त्याच्या घरी शेवटचा गणेशोत्सव साजरा करत आहे. त्याने निरोपाची आरती करत आपल्या गणरायाला निरोप दिला आहे. .भूषण यानंतर घरी आणणार नाही गणपती?भूषण यापूर्वी दरवर्षी घरात गणेशोत्सव मोठ्या थाटात साजरा करायचा. नुकताच भूषणने त्याच्या मुंबईतील घरातील गणपतीला निरोप दिलाय. त्याने गणरायाची शवतची आरती केलीये. अभिनेत्याच्या या घरातील हा त्याचा शेवटचा गणेशोत्सव असल्याचं बोललं जातंय. लोकमत फिल्मीने याबद्दल पोस्ट करत भूषणचा फोटो शेअर केला आहे. यात भूषण गणरायाची शेवटची आरती करताना दिसतोय. भूषणने निरोपाची आरती करत बाप्पाला मनोभावे निरोप दिला आहे. भूषणने सध्या राहत असलेल्या घरात शेवटचा गणेशोत्सव साजरा केला. पुढील वर्षांपासून भूषणच्या दुसऱ्या घरात गणेशोत्सव साजरा होणार आहे असं सांगितलं जातंय. .लोकमत फिल्मीने दिलेल्या माहितीनुसार, भूषणने नवीन घर घेतलं आहे. मात्र ते घर मुंबईत आहे की दुसऱ्या ठिकाणी याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. पुढच्या वर्षी भूषणच्या नवीन घरी बाप्पाचं आगमन होणार आहे. अभिनेत्याने पुढील वर्षी गणपती कोणत्या घरी असणार, याविषयी अधिकृत माहिती अजून सर्वांना सांगितली नाही. भूषणच्या कामाबद्दल सांगायचं तर त्याचा 'घरत गणपती' हा सिनेमा थिएटरमध्ये गणेशोत्सवाच्या मुहुर्तावर पुन्हा रिलीज झाला आहे. भूषण सध्या अभिनेत्री अनुषा दांडेकर हिच्यासोबत नात्यात असल्याचं सांगण्यात येतंय.