मनोज वाजपेयी नाही तर चिन्मयने झेंडे सिनेमासाठी आधी केलेली या अभिनेत्याची निवड; "त्याच्यासारखी चर्चा.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलु अभिनेता चिन्मय मांडलेकरने आता सिने दिग्दर्शनातही पाऊल उचललं आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याचा झेंडे हा सिनेमा रिलीज झाला. या सिनेमाविषयी खास खुलासा त्याने केला. .नुकतीच चिन्मयने कॅचअप या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी झेंडे सिनेमाच्या वेळी मनोज वाजपेयी नाही तर दुसऱ्याच एका अभिनेत्याचं नाव त्याच्या मनात असल्याचं सांगितलं. काय म्हणाला चिन्मय जाणून घेऊया. .चिन्मय म्हणाला की,"आधी मी अजय देवगण यांना स्क्रिप्ट ऐकवली. त्यावेळी ओमने त्याच्यासोबत तान्हाजी सिनेमा केला होता. पण अजयने आधी सिंघम केला असल्यामुळे त्याने ही भूमिका करण्यास नकार दिला. त्यानंतर सैफ अली खानला विचारलं. त्याने होकार दिला. मध्ये कोविड आला आणि त्यानंतर त्याचं विक्रम वेधाचं शूटिंग सुरु झालं. मग त्याने नकार दिला. जॉन अब्राहम, आयुषमान खुरानालाही स्क्रिप्ट ऐकवली होती."."आम्ही अभिषेक बच्चनलाही स्क्रिप्ट ऐकवली होती. खरंतर अभिषेक बच्चन झेंडे सरांच्या भूमिकेसाठी माझ्या डोक्यात होता. कारण त्याची आणि झेंडे सरांची उंची सारखी आहे. पण जेव्हा नेटफ्लिक्सने हा सिनेमा करायचं ठरवलं तेव्हा मनोज वाजपेयींचं नाव समोर आलं." असं ते पुढे म्हणाले.