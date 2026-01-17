Premier

मनोज वाजपेयी नाही तर चिन्मयने झेंडे सिनेमासाठी आधी केलेली या अभिनेत्याची निवड; "त्याच्यासारखी चर्चा.."

Chinmay Mandlekar Wants This Actor In Lead For Zende Movie : अभिनेता, दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकरने झेंडे सिनेमाचा खास किस्सा शेअर केला. मनोज वाजपेयी अगोदर चिन्मयच्या मनात वेगळाच अभिनेता होता.
Chinmay Mandlekar Wants This Actor In Lead For Zende Movie

Chinmay Mandlekar Wants This Actor In Lead For Zende Movie

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील अष्टपैलु अभिनेता चिन्मय मांडलेकरने आता सिने दिग्दर्शनातही पाऊल उचललं आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याचा झेंडे हा सिनेमा रिलीज झाला. या सिनेमाविषयी खास खुलासा त्याने केला.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Chinmay Mandlekar

Related Stories

No stories found.