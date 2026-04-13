"निर्मिती संस्था उघडल्यानंतर फसवणूक झाली" कठीण काळाविषयी चिन्मयचा खुलासा; बायकोचं कौतुक करताना म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी आणि सध्या बॉलिवूडमध्येही आपल्या अभिनयाची छाप पाडलेला अभिनेता चिन्मय मांडलेकर त्याचा उत्तम अभिनय, लेखन यासाठी प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या आयुष्यातील कठीण काळाविषयी खुलासा केला. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. ."आम्ही लॉकडाऊनमध्ये एक निर्मिती संस्था सुरु केली. काही मालिका केल्या, चित्रपट केले. पण दुर्दैवाने ते सगळं जरा फसलं. त्यात फसवणूक झाली आमची खूप मोठी, माझंही दुर्लक्ष झालं. मग 2023 मध्ये नेहाने ठरवलं की आता हे सगळं मी माझ्या हातात घेणार आणि तिने ते जे घेतलं. आजही ते चालूच आहे प्रकरण. म्हणजे लोकांचे पैसे देणं असेल, त्यांच्याशी बोलणं असेल हे सगळं ती एकहाती करते. मला खूप आश्चर्य वाटलं त्यावेळी. ती गृहिणी आहे ती कसं सांभाळेल असं वाटलं पण जेव्हा तिने ऑफिसमध्ये पाऊल ठेवलं तेव्हा तिच्यातील जुनी कॉर्पोरेट व्यक्ती बाहेर आली. सीएशी बोलणं, वकीलांशी बोलणं गरजेचं होतं. माझी त्यावेळी हिंदी फिल्म सुरु झाली होती त्यामुळे मला तिथे हजर राहणं शक्य नव्हतं. पण मला जाणीवही होऊ न देता अनेक गोष्टी तिने निस्तरल्या. तर माझं आता असं म्हणणं आहे की आता तूच निर्माती हो." या शब्दात त्याने त्याची पत्नी नेहाचं कौतुक केलं. .यावर उत्तर देताना नेहा म्हणाली की,"प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये मी घुसले कारण हा माणूस माझ्यासाठी ना या जगात सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे. म्हणजे काय तो प्रत्येक बायकोला आपला नवरा असतोच पण फक्त नवरा आहे म्हणून नाहीये. मला खरंच वाटतं की चिन्मयवर अन्याय झाला आहे. म्हणजे मला व्हिक्टिम कार्ड खेळायचं नाहीये पण एका माणसाची आई तिसऱ्या वर्षी गेली. त्याचं करिअर आता फुलणार त्या टप्प्यावरती त्याचे बाबा गेले. तर जगात तो एकटा होता. अर्थात त्याच्या आजी, मावश्या होत्या. आपण सिनेमात बघतो, पुस्तकात वाचतो की सोपं असतं लोकांवर राग रुसवे धरणं अशा परिस्थितीमध्ये. पण मी चिन्मय इतका पॉझिटिव्ह माणूस नाही पहिला. तो कधीच कुणावर रागावला नाही. वाईट अनुभव आले म्हणून तो चिडला नाही. "."या निर्मिती संस्थेच्या बाबतीत मी पाहिलं की चिन्मयला खूप विचित्र पद्धतीने फसवलं गेलं आणि माझं असं आहे की चिन्मयबरोबर नाद नाही करायचा. नाहीतर मी वाघीण आहे. चिन्मयला नाही त्रास द्यायचा. तो एक असा माणूस आहे जो सरळ चालतो त्याला त्रास नाही द्यायचा. ते करणार असाल तर मी आहे. त्याचा खूप विश्वास बसतो लोकांवर म्हणून मी स्वतःला बदललं. माझ्या आयुष्यात कोण व्यक्ती कशी आहे हे जाणून घ्यायची परीक्षा म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याचा घेतलेला पैसा कसा हाताळता हे आहे. तिथे लोकांनी त्याला खूप फसवलं. म्हणून मी त्याच्या पाठीशी उभी राहिले. " असं ती म्हणाली.