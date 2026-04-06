सुहागरातचा तो भयंकर सीन शूट करताना अभिनेता ढसाढसा रडलेला ; चिरैयाबद्दल सिद्धार्थचा खुलासा "मला माहित नाही.."

Entertainment News : जिओ हॉटस्टार काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालेली चिरैया नावाची वेबसिरीज सगळीकडे चर्चेत आहे. वैवाहिक बलात्कार या विषयावर ही वेबसिरीज आधारित असून सोशल मीडियावर या सिरीजची चर्चा आहे. दिव्या दत्ता, सिद्धार्थ शॉ आणि प्रसन्ना बिश्त यांच्या या सीरिजमध्ये मुख्य भूमिका आहेत. .या सिरीजमध्ये पूजा ही भूमिका साकारणाऱ्या प्रसन्नाने नुकतीच फिल्मीज्ञान या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने सुहागरातचा तो अत्यंत भीतीदायक सीन शूट करणं किती कठीण होतं ते उघड केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"सिद्धार्थसाठी ही सिरीज शूट करणं अजिबात सोपं नव्हतं. त्या सीनवेळी आमच्याबरोबर इंटिमसी को-ऑर्डिनेटरहोते . त्यांनी आम्हाला हा सीन कसा शूट करायचा हे सांगितलं. पण जेव्हा आम्ही सुहागरातचा तो पहिला सीन शूट करू लागलो तेव्हा सिद्धार्थ रडू लागला. तो थरथर कापत होता. त्याने स्वतःला सावराव म्हणून आम्ही सगळेजण थोडावेळ थांबलो. ".तर सिद्धार्थनेही यावर भाष्य केलं. तो म्हणाला की,"हे असं का झालं माहित नाही. कदाचित एक माणूस म्हणून असलेल्या माणुसकीमुळे झालं असेल. मी आणि प्रसन्ना एकमेकांना पाच वर्षांहून अधिक ओळखतो. शुटिंगपूर्वी तालीमही केली होती. एखाद्या डान्स कोरियोग्राफीप्रमाणे होतं. आम्ही थेट सीन शूट केला नाही. पण तरीही रडणं ही माझी पहिली प्रतिक्रिया होती. मी का रडलो हे मला समजलं नाही. अनेकदा आयुष्यात गोष्टी का घडतात हे आपण नाही सांगू शकत.".20 मार्च 2026 ला ही वेबसिरीज रिलीज झाली. ट्रेंडिंगमध्ये तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या या सीरिजला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. अत्यंत संवेदनशील विषयावर भाष्य करणारी ही सिरीज अनेकांना आवडली आहे.