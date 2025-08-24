"मी तुझा रोज मार खाल्ला असता" ज्योती चांदेकरांसाठी पोस्ट लिहीत अभिनेता भावूक; "यशोदा बनून.."

16 ऑगस्टला ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं असून, यामुळे मराठी कलाविश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.नाटक, मालिका आणि चित्रपटातून आपली वेगळी छाप पाडलेल्या ज्योतींचं धैर्य घोलपसोबत आई-मुलासारखं नातं होतं.धैर्यने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ज्योती ताईंबद्दल आपली भावना आणि आदर व्यक्त केला..Marathi News : ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्टला निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने चाहत्यांना आणि मराठी कलाकारांना धक्का बसला. ज्योती चांदेकर यांनी नाटक, मालिका आणि सिनेमांमध्ये काम केलं. नुकतंच अभिनेता धैर्य घोलपने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. .धैर्यने येक नंबर या तेजस्वीनी पंडितची निर्मिती असलेल्या सिनेमातून पदार्पण केलं. याशिवाय त्याने अथांग या वेबसिरीजमध्येही काम केलं आहे. त्याने काम केलं होतं. धैर्य आणि ज्योती यांचं नातं आई-मुलाप्रमाणे होतं. काय म्हणाला धैर्य जाणून घेऊया..धैर्यने पोस्टमध्ये लिहिलंय की,"तू माझ्या पोटी जन्माला आला असतास तर रोज मार खाल्ला असतास माझा हे ठरलेलं वाक्य असायचं तुझं.ज्या गोष्टी मी कोणत्याही मित्र मैत्रिणी सोबत बोललो नाहीये अश्या असंख्य गोष्टी मी तुझ्यासोबत disscus केल्या,त्यातून तू तटस्थ पणे मला मार्गदर्शन केलंस.वैयक्तिक आयुष्य किंवा व्यावसायिक आयुष्य असो त्यात योग्य वेळी योग्य सल्ले दिलेस ज्यातून माझं भलं च झालं."."ज्यांच्यासोबत आपलं पटतं त्यांच्या अचानक exit ने सुद्धा एक प्रकारचा क्लोजर मिळालेला असतो कारण लास्ट मेमरी ही चांगली असते .पण ज्यांच्यासोबत आपलं लव-हेट रिलेशनशिप असतं त्यांना अलविदा देखिल म्हणता येत नाही याचं जास्त वाईट वाटतं .हा विषय वेगळा की आपल्याला अजून एक दिवस देवाने बोनस दिला जरी ,तरी आपण भांडलो च असतो (few things never change ) नाही का?आपले खूप हिशोब बाकी आहेत , खूप गप्पा बाकी आहेत , खूप मदभेद बाकी आहेतजेव्हा तुझ्याकडे येईल तेव्हा ते पूर्ण करू . तोपर्यंत काळजी घे .ज्योती माझ्या आयुष्यात तूदेवकी नव्हतीस पण तरीही यशोदा होऊन माझा सांभाळ केलास.त्याबद्दल मी तुझ्या कायम ऋणात राहीन.तू होतीस ,तू आहेस आणि राहशील कायम माझ्यासोबत 🫶🏻✨- तुझा बब्या ".अनेकांनी पोस्टवर कमेंट करत धैर्यचं सांत्वन केलं. सोशल मीडियावर त्याची पोस्ट चर्चेत आहे. .FAQs :Q1. ज्योती चांदेकर यांचं निधन कधी झालं?👉 16 ऑगस्ट 2025 रोजी.Q2. त्यांनी कोणत्या क्षेत्रात काम केलं होतं?👉 नाटक, मराठी मालिका आणि चित्रपट या तिन्ही क्षेत्रात.Q3. धैर्य घोलपने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण कुठल्या चित्रपटातून केलं?👉 येक नंबर या तेजस्वीनी पंडित निर्मित चित्रपटातून.Q4. धैर्य घोलप आणि ज्योती चांदेकर यांचं नातं कसं होतं?👉 आई-मुलासारखं.Q5. धैर्यने कोणत्या वेबसिरीजमध्ये काम केलं आहे?👉 अथांग या वेबसिरीजमध्ये..बाहुबलीतल्या शिवगामीला मराठी अभिनेत्रीने दिलाय आवाज; "तिचे दोन्ही काळ..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.