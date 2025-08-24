Premier

"मी तुझा रोज मार खाल्ला असता" ज्योती चांदेकरांसाठी पोस्ट लिहीत अभिनेता भावूक; "यशोदा बनून.."

Dhairya Gholap Post For Jyoti Chandekar : अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या आठवणीत पोस्ट लिहिली. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.
Dhairya Gholap Post For Jyoti Chandekar
Dhairya Gholap Post For Jyoti Chandekar
kimaya narayan
Summary

  1. 16 ऑगस्टला ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं असून, यामुळे मराठी कलाविश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

  2. नाटक, मालिका आणि चित्रपटातून आपली वेगळी छाप पाडलेल्या ज्योतींचं धैर्य घोलपसोबत आई-मुलासारखं नातं होतं.

  3. धैर्यने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ज्योती ताईंबद्दल आपली भावना आणि आदर व्यक्त केला.

