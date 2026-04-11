"तो गेला तेव्हा मी इथे नव्हतो" अतुल परचुरेंना शेवटचं न भेटल्याबद्दल दिगंबर यांनी व्यक्त केली खंत

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील हरहुन्नरी आणि प्रख्यात अभिनेते अतुल परचुरे यांचं 2024 मध्ये निधन झालं. आजही अनेक कलाकार त्यांची आठवण काढतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अभिनेते दिगंबर नाईक यांनी अतुल परचुरे यांची आठवण शेअर केली. .इट्स मज्जा चॅनेलला दिगंबर नाईक यांनी मुलाखत दिली. यावेळी अतुल यांनी त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये दिलेला आधार आणि त्यांच्या आठवणी शेअर केल्या. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."अतुल परचुरे माझ्यासाठी खूप वेगळा होता. मिस्टर नामदेव म्हणे या नावाचं मी नाटक केलं. अजित भुरेने या नाटकाचं दिग्दर्शन केलं होतं. संतोष मयेकर, सुदेश म्हशीलकर, अक्षय पेंडसे ज्याचं निधन झालं तो त्यात होता. स्त्री पात्र विरहित मुलगी नसलेलं हे पहिलं नाटक होतं. त्या नाटकाचं संगीत अजय अतुलने केलं होतं. या नाटकाची वन लाईन राजसाहेब ठाकरेंची होती. त्या नाटकाचं ऑडिशन मी दिलं होतं."."त्यावेळी फोन नव्हते, माझ्याकडे पेजर होता. त्यावर मला मेसेज आला. मी फोन केला. तेव्हा मला विचारलं काय तुला माझ्यासोबत काम करायचं नाहीये ? तेव्हा मी म्हटलं करायचंय पण कोण बोलतंय. ते म्हणाले मी अजित भुरे बोलतोय. त्यांनी मला व्यवहाराचं बोलायला बोलावलं. मग मी ते नाटक केलं."."त्याचे 325 प्रयोग केले. अतुल दादाने माझ्यासोबत 250 प्रयोग केले. त्यानंतर 80 प्रयोग अरुण नलावडे यांनी केलं. त्या नाटकात अतुल परचुरेंच्या एंट्री आधी मी सात वेळा टाळ्या घ्यायचो. हळूहळू आम्ही बोलायला लागलो. त्यानंतर तो माझं नाव सजेस्ट करायला लागला. कधीतरी 15-20 दिवसांनी बोलणं असं झालं. "."माधुरी मिडल क्लास या मालिकेत आम्ही एकत्र काम केलं. त्यावेळी आम्ही एकत्र राहायचो, खूप गप्पा व्हायच्या आमच्या. दुःख एवढंच आहे की, तो जेव्हा गेला तेव्हा मी इथे नव्हतो. नंतर जाऊ शकलो नाही. मला पहिला डान्स सोनिया परचुरेने शिकवला. अतुल परचुरे खरा माणूस होता. प्रचंड बुद्धिमान, वाणी शुद्ध. तो माझ्या कोकणातील घरीसुद्धा आला होता.".