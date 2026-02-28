वडील नाही तर 'या' कारणामुळे दिलीप कुमारांनी मोडलं मधुबालाशी ठरलेलं लग्न ; दिग्गज अभिनेत्रीने केली पोलखोल

Bollywood News : बॉलिवूडमधील अनेक जोड्या प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. त्यातीलच एक जोडी जिने खऱ्या आयुष्यातही लग्न करावं अशी अनेकांची इच्छा होती ती म्हणजे मधुबाला आणि दिलीप कुमार. बॉलिवूडचे एकेकाळी लव्हबर्ड्स असलेल्या या जोडीने लग्न करावं अशी अनेकांची इच्छा होती आणि ही पूर्णही होणार होती. पण अचानक त्यांचं नातं मोडलं आणि अनेकांचा हिरमोड झाला. .दिग्गज अभिनेत्री मुमताज यांनी एका जुन्या मुलाखतीत मधुबाला आणि दिलीप कुमार यांच्या ब्रेकअपचं खरं कारण उघड केलं. मुमताज या मधुबाला यांच्या खास मैत्रीण होत्या. अनेकजण मधुबालाचे वडील आणि दिलीप कुमार यांचं सिनेमामुळे झालेलं भांडण आणि अपमान यामुळे त्यांचं लग्न मोडलं असं मानतात. पण खरं कारण ते नव्हतं असं मुमताज यांचं म्हणणं आहे. .विकी लालवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत मुमताज म्हणाल्या की,"तिने त्यांच्याशी नातं मोडलं नाही तर दिलीप यांनी मधुबालाशी नातं तोडलं. कारण, मधुबालाला मूल होऊ शकत नव्हतं. म्हणून त्यांनी सायरा बानूशी लग्न केलं जी खुप छान व्यक्ती आहे. तिने दिलीप यांची अखेरपर्यंत चांगली काळजी घेतली. ती खरंतर दिलीप यांची चाहती होती. त्यांच्या वयात बरंच अंतर होतं पण प्रेमात हे सगळं काही माफ असतं.".मधुबाला या अखेरपर्यंत दिलीप कुमार यांच्यावर प्रेम करत होत्या. बऱ्याचदा त्या दिलीप यांचं मूळ नाव युसूफ असं घेत त्यांच्या अनेक आठवणी मुमताज यांना सांगायच्या. "कुणी कधीच शंका घेऊ शकत नाही की ती त्याच्या प्रेमात वेडी होती. पण दिलीप कुमार यांना मूल हवं होतं. याच इच्छेमुळे त्यांनी सायराशी लग्न केलं. मधुबालाने मला हे स्वतः सांगितलं आहे. जेव्हा ती खूप आजारी होती तेव्हा मी तिला भेटायला गेले होते. ती म्हणायची "जर मी कुणावर कधी खरं प्रेम केलं आहे तर तो युसूफ आहे. पण त्याला समजलं की मी कधी मुलाला जन्म देऊ शकत नाही." डॉक्टरांनी तिला सांगितलं होतं की मुलाला जन्म देतेवेळी तिचा मृत्यू होऊ शकतो. कारण तिला हृदयाचा आजार होता."."दिलीप यांच्या या निर्णयानंतरही मधुबालाला कधीच त्यांच्यावर राग आला नाही. उलट तिने त्यांची इच्छा समजून घेतली आणि त्यांनी दुसऱ्या तरुणीबरोबर लग्न करणं योग्य आहे असं मानलं. कदाचित तेही तिच्यावर खूप प्रेम करत असतील पण त्यांनी विचार केला असेल की मी इतर स्त्रीशी लग्न केलं तर मला मूल होईल. पण हे खूप दुर्दैवी आहे की सायराकडूनही त्यांची इच्छा पूर्ण झाली नाही. जर त्यांना मूल झालं असतं तर आज सायराचीही काळजी घ्यायला कुणीतरी असतं. ती खूप चांगली आहे." असं त्या म्हणाल्या..आजवर नया दौर सिनेमावरून मधुबालाचे वडील आणि बी आर चोप्रा यांच्यामध्ये झालेला वाद, दिलीप कुमार यांनी मधुबालाच्या वडिलांविरोधात कोर्टात दिलेली साक्ष यामुळे मधुबाला यांनी ब्रेकअप केला असं मानलं जात होतं. पण या खुलास्याने अनेकांना धक्का बसला. ."लग्न करणं हे माझं स्वप्न होतं.." प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.