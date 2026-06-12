Interview : "हा निव्वळ योगायोग" गव्हर्नर सिनेमावर दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर व्यक्त; "मनोज बाजपेयींमुळे ही संधी मिळाली "

Entertainment News : लेखक, अभिनेता आणि आता दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकरचा झेंडे या पहिल्या दिग्दर्शकीय सिनेमानंतर गव्हर्नर हा सिनेमा आज म्हणजे 12 जूनला रिलीज होतो आहे. भारत आर्थिक संकटात असताना त्याला वाचवणार्या आरबीआय गव्हर्नरची गोष्ट या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. मनोज बाजपेयी यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. या निमित्त सकाळ डिजिटलच्या टीमने त्यांच्याशी संवाद साधला. .दिग्दर्शक म्हणून तुझा नवीन सिनेमा गव्हर्नर प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. आम्हीही खूप उत्सुक आहोत. नुकताच आम्ही सिनेमाचा ट्रेलर पाहिला जो खरंच खूप रिलेटेबल आहे आताच्या परिस्थितीविषयी. काय सांगशील या सिनेमाविषयी ?.-खरंतर आम्ही कधीच अशी कल्पना केली नव्हती की जी परिस्थिती आता गव्हर्नर चित्रपटात दाखवली गेली आहे तशी आता निर्माण होईल. पण आता सगळ्यांच्याच दुर्दैवाने संपूर्ण जग युद्धाच्या गर्तेत लोटलं गेलं आहे. अमेरिका आणि इराण यांचं युद्ध सुरु आहे आणि तात्पुरती एक सीझ फायर झालीये. पण अजूनही सगळे चिंतेत आहोत. पेट्रोल,गॅसचे दर वाढत आहेत. मला एवढंच म्हणायचं आहे अशा परिस्थितीत चित्रपट येणं म्हणजे हा चित्रपट आरशाचं काम नक्कीच करू शकतो. आणि त्यातून आपल्याला हे नक्कीच कळू शकतं की 1990 साली म्हणजे आजपासून 36 वर्षांपूर्वी जेव्हा आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती इतकी बळकट नव्हती तेव्हाही काही लोकांनी अत्यंत दृढपणे, अत्यंत निश्चयाने देशाला या परिस्थितीतून बाहेर काढलं होतं. तर आज जेव्हा आपला फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह 106 मिलियन डॉलरच्या वर आहे तेव्हा आपण ह्या वाईट परिस्थितीचा समर्थपणे सामना करू शकतो. अशी आशा नक्कीच हा चित्रपट निर्माण करू शकतो..अभिनेता म्हणून असेल, लेखक म्हणून असेल किंवा नाटकांचं दिग्दर्शन करतानाही तू वेगळे कायम वेगळे विषय निवडले आहेस . या विषयावरील सिनेमा दिग्दर्शित करण्याचा निर्णय तू का घेतलास ?.- हा चित्रपट माझ्याकडे आला, माझ्याकडे हा विषय आला. कारण विपुल शाह सरांनी या विषयावर सिनेमा बनवण्याचा निर्णय घेतला. सुवेंदू भट्टाचार्य जे आमचे लेखक आहेत ते ही गोष्ट जवळपास चार वर्षांपूर्वी सरांकडे घेऊन गेले होते. लेखकांबरोबर विपुल सरांनी आधीच काम सुरु केलं होतं. दिग्दर्शक म्हणून माझी वर्णी लागली. मला खूप नंतर कळलं की मनोज सरांनी माझं नाव दिग्दर्शक म्हणून सुचवलं होतं. मी जेव्हा स्क्रिप्ट वाचलं तेव्हा पहिल्या रिडींगमध्ये माझी खात्रीच पटली की ही अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरील फिल्म आहे आणि ही फिल्म झालीच पाहिजे आणि ही गोष्ट लोकांना सांगितली गेलीच पाहिजे. मी भाग्यवान समजतो स्वतःला की मला या विषयावरील सिनेमाचं दिग्दर्शन करण्याची संधी मिळाली. .तुझ्या झेंडे या सिनेमाचं खूप कौतुक झालं. गव्हर्नरचा विषय तसा गंभीर आहे आणि तू ट्रीटमेण्टही त्या सिनेमाला तशी दिली आहेस. काय प्रोसेस होती या सिनेमाची ? एक दिग्दर्शक म्हणून काय आव्हानांना तू सामोरा गेलास ?.- झेंडे जसं तू म्हणालीस की विनोदी अंगाने जाणारा सिनेमा होता. त्यामुळे त्याची धाटणी, त्याचा पोत पूर्णपणे वेगळा होता. गव्हर्नर हा जो सिनेमा आहे त्याच्यामध्ये जी अडचण आहे ती खूप मोठी आहे. Balance of payment crisis म्हणजे काय हे सामन्यातील सामान्य प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवणं, समजेल अशा भाषेत सांगणं हे आमच्यापुढचं मोठं आव्हान होतं. दुसरं आव्हान होतं तो काळ उभा करणं, १ ९ ९ ० चा. पण चांगले तंत्रज्ञ आमचे डीओपी विशाल सिन्हा, प्रॉडक्शन डिझायनर राजेश चौधरी कॉस्च्युम डिझायनर वर्षा शिल्पा आमचे व्हीएफएक्स प्रोड्युसर अभिषेक सक्सेना आणि आमचे साउंड डिझायनर गणेश गंगाधरन सर यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतून आम्ही हा काळ उभा करू शकलो. आणि ते आव्हान आम्ही पेलू शकलो असं मला वाटतं. .मनोज बाजपेयी यांच्याबरोबरच हा तुझा दुसरा प्रोजेक्ट आहे. तुमचं बॉण्डिंग हे प्रत्येक मुलाखतीत दिसून येतं जे अत्यंत भारी आहे. पण व्यक्ती म्हणून तू त्यांच्याकडे कसा पाहतोस आणि तू त्यांच्याकडून काय शिकलास ?.- व्यक्ती म्हणून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत त्यांच्याकडून. सगळ्यात पहिले तर त्यांची शिस्त. आठच्या कॉल टाईमला मनोज सर पावणे आठला येतात. जर ते आठ वाजता आले तर ते सॉरी म्हणतात. इथपासून सुरुवात होते त्यांच्या शिस्तीची. आजही म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या डाएटवरचा कंट्रोल बघून थक्क व्हायला होतं. ते दुपारनंतर काहीच खात नाही. तुम्ही त्यांच्यासमोर कितीही काहीही आवडीचं, चविष्ट काहीही आणा ते त्याला हात लावत नाहीत. हा त्यांचा सेल्फ कंट्रोल ही फार मोठी गोष्ट आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते आताच्या घडीला आपल्याकडचे दिग्गज अभिनेते आहेत आपल्या देशातले. पण त्यांच्याबरोबर एका दिवसाचं काम करण्यासाठी आलेल्या अभिनेत्याला सुद्धा ते जाणवू देत नाहीत ते किती मोठे अभिनेते आहेत. ते त्याला आपलंस करून घेतात. हा त्यांचा गुण फारच आत्मसात करण्यासारखा आहे. मनोज सर जेव्हा सेटवर असतात तेव्हा तुम्हाला अजिबात जाणवत नाही की तुम्ही खूप मोठ्या सुपरस्टारबरोबर काम करत आहात. पण ते सुपरस्टार आहेत याचा आदर प्रत्येकाच्या नजरेत दिसतो. तुम्ही शूट करता, तुम्ही प्रोमोशनल मुलाखती देता तेव्हा त्यांच्याबाबतीतला आदर प्रत्येकाला दिसून येतो. पण त्यांच्या वागण्यातील साधेपणा कमालीचा आहे..हिंदी मध्ये दिग्दर्शक म्हणून हा तुझा दुसरा सिनेमा आहे. एक वेगळी ओळख दिग्दर्शक म्हणून तू निर्माण करू पाहतो आहेस जे खूप कौतुकास्पद आहे. पण मराठीमध्ये तू काही दिग्दर्शित करणार आहेस का ? किंवा मी असं विचारेन तू मराठीत का नाही पहिला प्रोजेक्ट डायरेक्ट केलास ? .- मराठीतला पहिला प्रोजेक्ट मी दिग्दर्शित नाही केला कारण मला कुणी तो करायला दिला नाही. मला निर्माता नाही मिळाला. मी एक फिल्म घेऊन अनेक निर्मात्यांची आणि काही वाहिन्यांची दार ठोठावली पण ते नाही झालं. त्याचा दोष कुणाचाच नाहीये. एक वेळ यावी लागते. लोकांना स्क्रिप्ट आवडत होतं पण काही गोष्टी जुळत नव्हत्या.तेव्हा काही वेगळ्या पद्धतींच्या सिनेमाच्या अपेक्षा होत्या. पण आजही मी दोन हिंदी सिनेमे केले म्हणून माझं म्हणणं अजिबात असं नाहीये मी मराठी चित्रपट दिग्दर्शित करणार नाही किंवा त्यातून काम करणार नाही. भाषा महत्त्वाची नाहीये. तो चित्रपट, त्याची गोष्ट जास्त महत्त्वाची आहे. जर एखादा उत्तम मराठी सिनेमा दिग्दर्शित करण्याची संधी मिळाली तर नक्की करेन..दलदल या हिंदी प्रोजेक्टमध्ये तू अखेरचा दिसलास. बराच काळ मराठीमध्ये काही काम केलं नाहीयेस. काय आहे यामागील कारण आणि अभिनेता चिन्मय मांडलेकर आम्हाला कधी पाहायला मिळेल?.- दलदलचं चित्रीकरण हे इन्स्पेक्टर झेंडेच्या आधी झालं होतं. 2024 ऑगस्टमध्ये दलदलचं शूटिंग झालं. त्यानंतर मी जवळजवळ दोन वर्षं सलग या दोन फिल्म्स केल्या आहेत. इन्स्पेक्टर झेंडे आणि गव्हर्नर. मला स्वतःला अभिनेता म्हणून कॅमेऱ्यावर येण्याची किंवा रंगभूमीवर येण्याची खूप इच्छा आहे. किंबहुना या वर्षा अखेरीस किंवा पुढच्या वर्षी रंगभूमीवर मी पुन्हा पदार्पण करेन. त्याविषयी माझं काम सुरु आहे. अभिनेता म्हणून मला सिनेमा मिळणं न मिळणं माझ्या हातात नाहीये. मराठीतील निर्मात्यांनी आणि दिग्दर्शकांनी मला गंभीरपणे घेतलं, त्यांना असं वाटलं तर मी नक्की करेन काम. माझा एक सिनेमा जो आधी शूट झाला होता पण तो आता येऊ घातलाय तो आता 10 जुलैला रिलीज होणार आहे. बोल बोल राणी असं या सिनेमाचं नाव आहे. अत्यंत प्रायोगिक चित्रपट आहे. मी, सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, संभाजी अशी अनेक खूप छान माणसं त्या सिनेमात आहेत. मला असं वाटतं त्यातला माझा अभिनय पाहिल्यावर कुणीतरी मला सिनेमात काम देईल..मध्यंतरी तुझी पत्नी नेहा आणि तुझी मुलाखत पाहण्यात आली. तुम्ही कमाल कपल आहात पण त्यावेळी निर्मिती संस्थेचा घोटाळा आणि त्यातून तू जो उभा राहिलास यावर तुम्ही दोघेही बोलला होता. त्या प्रसंगाने तुला काय शिकवलं आणि आता त्याचा करिअरमध्ये किंवा आर्थिक निर्णयांमध्ये काय फरक पडला. .- फरक नक्कीच पडतो. तुमच्या अपयशातून तुम्ही शिकता. जेव्हा तुमची फसवणूक होते तेव्हा तुमचेही काही दोष असतात. त्यातून तुम्ही शिकता की या चुका तुम्ही नाही करायच्या आहेत. मला असं वाटत मी यापुढे त्यातून शिकेन. इथून पुढे कुठलेही निर्णय घेताना आपली जी काही फसवणूक झाली त्याची नेमकी काय कारण होती, कुणावर विश्वास ठेवायचा, कुणावर नाही याबाबतीत मी सजग राहीन. .तू एक उत्तम अभिनेता लेखक दिग्दर्शक आहेस, पण आता भविष्यासाठी तुझी काय योजना आहे आणि जाताजाता या सिनेमाविषयी प्रेक्षकांना काय सांगशील ?.- चांगलं काम करत राहणे हीच भविष्यासाठी योजना आहे. असं काम करत राहणे ज्याचा आपल्याला, आपल्या घरच्यांना आणि मुलांना अभिमान वाटेल. आपल्या प्रेक्षकांना अभिमान वाटेल. हीच योजना आहे. या चित्रपटाबद्दल मी हेच सांगेन की 12 जूनला हा सिनेमा थिएटरमध्ये रिलीज होतोय. ही थिएटरवाली फिल्म आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये जाऊन हा सिनेमा पाहावा. त्यांना नक्की ही खात्री देईन तुम्ही तुमचा जो वेळ या सिनेमाला द्याल तो तुमचा वेळ सत्कारणी लागेल. मी पैसा वसूल होईल असं नाही म्हणणार पण तुमचा वेळ सत्कारणी लागेल. जेव्हा तुम्ही सिनेमा बघून बाहेर पडाल तेव्हा तुमच्या मनात एक आशा असेल की आपण एका अशा देशात आहोत जिथे काही जबाबदार लोक आहेत जे त्यांचं काम करत आहेत. .अमृता धोंगडेचा हटके लूक अन् हितेश मोडक यांच्या सुरांची जादू; ‘आली लखाबाई’ गाण्याची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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