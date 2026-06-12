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Interview : "हा निव्वळ योगायोग" गव्हर्नर सिनेमावर दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर व्यक्त; "मनोज बाजपेयींमुळे ही संधी मिळाली "

Chinmay Mandlekar Governor Interview : अभिनेता आणि दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकरचा दुसरा दिग्दर्शित सिनेमा गव्हर्नर आज रिलीज झालाय. यानिमित्त त्याच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
Chinmay Mandlekar Governor Interview

Chinmay Mandlekar Governor Interview

esakal

kimaya narayan
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Entertainment News : लेखक, अभिनेता आणि आता दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकरचा झेंडे या पहिल्या दिग्दर्शकीय सिनेमानंतर गव्हर्नर हा सिनेमा आज म्हणजे 12 जूनला रिलीज होतो आहे. भारत आर्थिक संकटात असताना त्याला वाचवणार्या आरबीआय गव्हर्नरची गोष्ट या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. मनोज बाजपेयी यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. या निमित्त सकाळ डिजिटलच्या टीमने त्यांच्याशी संवाद साधला.

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