कांतारा पार्ट 1 च्या यशानंतर रिषभ शेट्टीने मानले प्रेक्षकांचे आभार ! गंगा आरतीत सहभागी झाल्याचा व्हिडीओ चर्चेत

Entertainment News : ऋषभ शेट्टी आणि होम्बळे फिल्म्सची कांतारा: चैप्टर 1 अखेर चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाली आहे आणि पहिल्याच दिवशीपासून तिने यशाचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. देशभरातून मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिक्रिया पाहता, हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या दोघांच्याही मनावर राज्य करत आहे. आधीच वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात असलेला कांतारा: चैप्टर 1 सतत रेकॉर्ड मोडत आहे..अशा यशाच्या पार्श्वभूमीवर, चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी हे आपल्या चित्रपटाच्या यशाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देवांची नगरी वाराणसीला पोहोचले. त्यांनी काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शन घेतले आणि गंगा आरतीत भाग घेतला..कांतारा: चैप्टर 1 च्या प्रचंड यशानंतर ऋषभ शेट्टी प्रमोशनसाठी वाराणसीला गेले होते. तिथे त्यांनी काशी विश्वनाथाचे आशीर्वाद घेतले आणि गंगा आरतीतही सहभागी झाले. या दौऱ्याचा उद्देश चित्रपटाच्या कथानकातील आध्यात्मिक पैलूंना लोकांपर्यंत पोहोचवणे हाच होता. वाराणसीसारख्या धार्मिक शहरात चित्रपटाचे प्रमोशन होणे हीसुद्धा एक विशेष बाब होती, कारण कांतारा: चैप्टर 1 ची आत्मा देखील श्रद्धा, संस्कृती आणि निसर्गाशी खोल संबंध ठेवते..कांतारा: चैप्टर 1 ही होम्बळे फिल्म्सची सर्वात मोठ्या आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानली जाते. या चित्रपटाच्या क्रिएटिव्ह टीममध्ये संगीत दिग्दर्शक बी. अजनिश लोकनाथ, छायाचित्रकार अरविंद कश्यप आणि प्रोडक्शन डिझायनर विनेश बंग्लान यांचा समावेश आहे, ज्यांनी मिळून या चित्रपटाच्या जबरदस्त दृश्यात्मकतेला आणि भावनिक कथेला आकार दिला आहे..हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी जगभरात कन्नड, हिंदी, तेलुगू, मल्याळम, तमिळ, बंगाली आणि इंग्रजी या भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट आपल्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेला असूनही विविध भाषा आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो.चित्रपट कांतारा: चैप्टर 1 द्वारे होम्बळे फिल्म्स भारतीय सिनेमााच्या सीमा पुढे नेत आहे. हा चित्रपट लोककथा, श्रद्धा आणि चित्रपटकलेचा सुंदर संगम साजरा करतो..स्वाती चिटणीस नाही तर ही अभिनेत्री साकारणार ठरलं तर मगमधील पूर्णा आजीची भूमिका ! सेटवरील Video Viral