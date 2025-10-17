Premier

कांतारा पार्ट 1 च्या यशानंतर रिषभ शेट्टीने मानले प्रेक्षकांचे आभार ! गंगा आरतीत सहभागी झाल्याचा व्हिडीओ चर्चेत

Rishabh Shetty Ganga Aarti Video Viral : कांतारा पार्ट 1 सिनेमाला खूप उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या सिनेमाच्या यशानंतर दिग्दर्शक रिषभ शेट्टी यांनी आभार मानले. इतकंच नाही तर त्यांनी गंगा आरतीमध्ये सहभाग घेतला.
Entertainment News : ऋषभ शेट्टी आणि होम्बळे फिल्म्सची कांतारा: चैप्टर 1 अखेर चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाली आहे आणि पहिल्याच दिवशीपासून तिने यशाचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. देशभरातून मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिक्रिया पाहता, हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या दोघांच्याही मनावर राज्य करत आहे. आधीच वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात असलेला कांतारा: चैप्टर 1 सतत रेकॉर्ड मोडत आहे.

