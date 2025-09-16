पैसे थकबाकी प्रकरणानंतर 'पारू' फेम अभिनेत्याचा मोठा निर्णय, मुलांना शाळेत पाठवणार नाही; मग कसं देणार शिक्षण? पोस्ट चर्चेत

कलाकार म्हंटले की त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या मुलांबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. मोठमोठ्या कलाकारांची मुलं कुठल्या शाळेत जातात इथपासून त्यांची फी किती इथपर्यंत सगळं प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं असतं. सेलिब्रिटीही आपल्या मुलांना मोठ्या शाळांमध्ये पाठवताना दिसतात. मात्र असा एक मराठी अभिनेता आहे ज्याने आपल्या मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक पोस्ट करत त्याने याबद्दल माहिती दिली आहे. हा अभिनेता आहे शंतनू गंगणे. .‘तुह्या धर्म कोंचा’, ‘आभरान’, ‘संदूक’, ‘बावरे प्रेम हे’, ‘धुरंदर भाटवडेकर’, ‘रिंगण’ यांसारख्या चित्रपटांतून आणि 'पारू', 'गाथा नवनाथांची', 'पिंकीचा विजय असो' या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता शंतनू गंगणे याने काही महिन्यांपूर्वी अनेक निर्मात्यांनी मानधन थकवल्याचा आरोप केला होता. त्याच्या समर्थनार्थ अनेक कलाकार उभे राहिले होते. आता त्याने केलेल्या एका पोस्टची देखील चर्चा रंगली आहे. त्याने मुलांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय. .शंतनूने एक पोस्ट करत लिहिलं, 'आमच्या कुटुंबासाठी एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे. आम्ही पारंपरिक शिक्षण पद्धतीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आमच्या मुलांचा प्रवास घरातून शिक्षण (Homeschooling) देत करत आहोत. जेथे शाळेच्या फीऐवजी आम्ही खऱ्या आयुष्यातील अनुभवांमध्ये, प्रवासात आणि एकत्र शिकण्यात गुंतवणूक करणार आहोत.या चॅनलवर आम्ही आमच्या प्रवासातील प्रत्येक पाऊल शेअर करू — आनंदाचे क्षण, संघर्ष, आणि ते साहस जे आमचे वर्गखोल बनतील.दररोज सकाळी ११:११ वाजता आमच्या या प्रवासात सामील व्हा — होमस्कूलिंग, पालकत्व आणि शाळेच्या भिंतींपलीकडील जीवनाचा प्रवास. आमच्या गोष्टीत आपले स्वागत आहे.' .शंतनू आता त्याच्या मुलांना घरातूनच शिक्षण देणार आहे. मात्र शंतनूच्या या निर्णयाने प्रेक्षकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. .स्टार प्रवाहवर येतेय आणखी एक नवी मालिका; दिसणार काहीतरी गूढ, प्रोमो पाहूनच उंचावल्या सगळ्यांच्या भुवया .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.