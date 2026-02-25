"तिचं कौतुक पण ट्रोलर्सच्या कमेंट्स.." नॅशनल क्रश गिरीजाचे वडील नेटिझन्सवर संतापले; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी अभिनेत्री नॅशनल क्रश म्हणून सगळ्यांच्या मनावर राज्य करतेय. ही अभिनेत्री आहे गिरीजा ओक. गिरिजाच्या अभिनयाची, सौंदर्याची सध्या खूप चर्चा आहे. पण याबरोबरच तिच्या फोटोखाली अनेक ट्रोलर्स अश्लील कमेंट्स करत आहेत. यावरून तिचे वडील आणि अभिनेते डॉ. गिरीश ओक यांनी संताप व्यक्त केला. .गिरीश यांनी नुकतीच लोकसत्ता वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी लेकीचं कौतुक केलं. पण सोबतच ट्रोलर्सच्या वृत्तीवर संताप व्यक्त केला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .गिरीश म्हणाले की,"कौतुक मला आहे तिचं. तिच्या कामाचं आणि तिच्या एकंदरीत यशाचं मला कौतुक आहे. असायलाच पाहिजे. पण त्याच्यावर ज्या कमेंट्स येतात ना चेहरा नसलेली आवाज जी माणसं आहेत बिनकामाची, रिकामटेकडी त्यांची कितपत बौद्धिक कुवत आहे मला माहित नाही. पडद्याआडून भित्र्यासारख्या काहीतरी कमेंट करत असतात. त्या सगळ्या प्रकारची मला किळस येते. "."त्याने एखादा संवेदनशील माणूस डिस्टरब होऊ शकतो. त्याच्यावर कुणाचं नियंत्रण नाही. कुणी काही करू शकत नाही. सचिन पिळगावकर सारख्या व्यक्तीला ट्रोल केलं जातं. तो व्यक्ती वयाच्या पाचव्या वर्षांपासून कामाला लागला. किती संपर्क असेल त्यांचा. हे मागून टपली मारून हसण्यासारखं आहे. मी पण अनेक स्टँडअप कॉमेडियन आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरला फॉलो करतो. पण त्याच्यावरच जे वाटेल ते प्रतिक्रिया देणं सुरु आहे त्याचा राग येतो. ".गिरीश ओक यांचा माया नावाच्या सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या सिनेमात त्यांच्याबरोबर मुक्ता बर्वे, सिद्धार्थ चांदेकर,रोहिणी हट्टंगडी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. .'परदेसी..' गाण्यामुळे झाली सुपरस्टार, संगीतकाराबरोबर अफेअर आणि आईचा विरोध; आता काय करते ही अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.