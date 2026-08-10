पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर गोविंदाने अखेर सोडलं मौन; उत्तर देत म्हणाला, 'ती माझ्याबद्दल जे काही वाईट बोलली ते...'

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेले कित्येक महिने सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचं खासगी आयुष्य. अभिनेत्याच्या पत्नीने म्हणजेच सुनीता अहुजाने काही महिन्यांपूर्वी अचानक एक धक्कादायक खुलासा केला होता की गोविंदा त्याच्यापेक्षा अर्ध्या वयाच्या अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतरही दिलेल्या अनेक मुलाखतीत सुनीताने गोविंदाच्या इतरही एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरबद्दल सांगितलं. तो घरी कमी आणि बाहेर जास्त असतो असं ती म्हणाली. आता पत्नीच्या आरोपांवर गोविंदाने उत्तर दिलं आहे. .९०च्या दशकात गोविंदाचं त्याच्या सहअभिनेत्रींसोबत अफेअर होतं असा आरोप सुनीताने केलेला. आताही तो एका अभिनेत्रीसोबत रिलेशनमध्ये आहे असं ती म्हणाली. आता या सगळ्या आरोपांवर गोविंदाने वक्तव्य केलं आहे. गोविंदाने नुकताच एएनआयला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्याला सुनीताच्या आरोपांबद्दल विचारण्यात आलं. त्यात बोलताना गोविंदा म्हणाला, 'ती मला खूप प्रेमाने ओरडते, माझ्याबद्दल वाईट बोलते आणि ते सर्व मी प्रेमाने स्वीकारतो. ती माझ्या चांगल्या वाईट काळात माझ्यासोबत राहिली. माझ्या मुलांना तिने उत्तम पद्धतीने वाढवलं यासाठी मी तिचा आभारी आहे.' एकंदरीतच गोविंदाने सुनीताने केलेलं आरोप मान्य केलेत. .यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत गोविंदा म्हणाला होता, 'मी वयाच्या ३४ वर्षांपर्यंत खूप भोळा होतो. मी इतका भोळा का होतो याची मला लाज वाटते. मिठाईच्या दुकानात राहूनही तुम्ही उपाशी बाहेर पडलात तर त्यापेक्षा दुःखाची गोष्ट काय असू शकते? तुम्ही माझ्याबरोबर काम केलेल्या कोणत्याही हिरोईनला भेटा. त्यांना इतर अभिनेत्यांबद्दल विचारले तर त्या लाजतील आणि म्हणतील की तो माझ्याबरोबर चांगले वागला. पण, तुम्ही जर माझ्याबद्दल विचारले तर प्रेमामुळे त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू येतील. असे अश्रू विकत आणता येत नाहीत, ते मनापासून आलेले असतात.' .Tukaram Mundhe Favorite Actress: तुमची आवडती हिरोईन कोण? तुकाराम मुंढेंनी घेतलं 'या' अभिनेत्रीचं नाव; किस्सा ऐकून सगळेच हसले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.