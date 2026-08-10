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पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर गोविंदाने अखेर सोडलं मौन; उत्तर देत म्हणाला, 'ती माझ्याबद्दल जे काही वाईट बोलली ते...'

GOVINDA ACCEPTS WIFE SUNITA AJUJA'S CLAIMS: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा याने त्याच्या पत्नीने केलेले सगळे आरोप मान्य केलेत. वयाच्या ३४ व्या वर्षापर्यंत मी खूप साधा होतो असं तो म्हणालाय.
GOVINDA ON SUNITA AHUJA CHEATING CLAIMS

GOVINDA ON SUNITA AHUJA CHEATING CLAIMS

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेले कित्येक महिने सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचं खासगी आयुष्य. अभिनेत्याच्या पत्नीने म्हणजेच सुनीता अहुजाने काही महिन्यांपूर्वी अचानक एक धक्कादायक खुलासा केला होता की गोविंदा त्याच्यापेक्षा अर्ध्या वयाच्या अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतरही दिलेल्या अनेक मुलाखतीत सुनीताने गोविंदाच्या इतरही एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरबद्दल सांगितलं. तो घरी कमी आणि बाहेर जास्त असतो असं ती म्हणाली. आता पत्नीच्या आरोपांवर गोविंदाने उत्तर दिलं आहे.

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