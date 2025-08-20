होम्बळे फिल्म्सने 'कांतारा: अध्याय 1' मध्ये गुलशन देवय्या यांची 'कुलशेखर' या भूमिकेत केली घोषणा

बहुप्रतिक्षित ‘कांतारा: अध्याय 1’ या पॅन-इंडिया सिनेमामध्ये अभिनेता गुलशन देवय्या कुलशेखर या भूमिकेत झळकणार असून त्याचा फर्स्ट लुक नुकताच प्रदर्शित झाला.हा सिनेमा 2022 मधील ब्लॉकबस्टर ‘कांतारा’ चा प्रिक्वेल असून, लेखन-दिग्दर्शन आणि प्रमुख भूमिका ऋषभ शेट्टी यांनीच साकारली आहे.पहिल्या भागात जसा लोककथा, अध्यात्म आणि भावना यांचा संगम दिसला, तसाच हा प्रिक्वेल कथानकाच्या मुळाशी जाऊन आणखी गहिरे आणि प्रभावी पैलू उलगडणार आहे..Marathi Entertainment News : या वर्षातील सर्वात मोठ्या पॅन-इंडिया चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी, 'कांतारा: अध्याय 1' या बहुप्रतिक्षित सिनेमासाठी बॉलिवूड अभिनेता गुलशन देवय्या यांचा कुलशेखर या भूमिकेतील पहिला लुक अखेर उघड केला आहे. 2022 मधील ब्लॉकबस्टर कांताराच्या या प्रिक्वेलमध्ये गुलशन यांचा प्रवेश झाला असून, या घोषणेमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे..लेखन आणि दिग्दर्शन ऋषभ शेट्टी यांचे असून, तेच पुन्हा एकदा प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहेत. ‘कांतारा: अध्याय 1’ हे पूर्वीच्या कथानकाचा विस्तार करत एक नवे अध्याय उघडणार आहे. पहिल्या भागाने जसा लोककथा, अध्यात्म आणि मानवी भावना यांचा सुंदर संगम घडवून मांडणीला नवे मापदंड दिले, तसा हा प्रिक्वेल त्या कथानकाच्या मुळाशी जाऊन आणखी गहिरे आणि प्रभावी स्तर उलगडणार आहे..या चित्रपटाचे छायाचित्रण अरविंद एस. कश्यप यांचे असून, संगीत बी. अजनिश लोकनाथ यांचे आहे – ज्यांच्या संगीताने पहिल्या भागात प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले होते. विजय किराबंदूर यांची निर्मिती असलेल्या होम्बळे फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनणारा हा चित्रपट दर्जेदार निर्मितीमूल्यांसाठी ओळखला जातो..गुलशन देवय्या यांचा कुलशेखर या भूमिकेतील पहिला लुक प्रेक्षकांसमोर येताच, त्यांचा पात्र कथानकात कशा प्रकारे गुंफला जाईल याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे..हा भव्य चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार असून,कन्नड, तेलुगू, हिंदी, तमिळ, मल्याळम, बंगाली आणि इंग्रजी या सात भाषांमध्ये प्रदर्शित केला जाईल..FAQs :Q1. ‘कांतारा: अध्याय 1’ मध्ये गुलशन देवय्या कोणती भूमिका साकारणार आहेत?(Which role is Gulshan Devaiah playing in ‘Kantara: Chapter 1’?)👉 ते कुलशेखर या भूमिकेत दिसणार आहेत. (He will be seen as Kulasekhara.)Q2. ‘कांतारा: अध्याय 1’ हा चित्रपट कोणत्या सिनेमाचा प्रिक्वेल आहे?(‘Kantara: Chapter 1’ is a prequel to which film?)👉 तो ‘कांतारा’ (2022) या ब्लॉकबस्टर सिनेमाचा प्रिक्वेल आहे. (It is the prequel to ‘Kantara’ (2022))Q3. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन कोणी केले आहे?(Who has written and directed this film?)👉 ऋषभ शेट्टी यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केले असून तेच मुख्य भूमिकेतही आहेत. (Rishab Shetty has written, directed, and also plays the lead role.)Q4. पहिल्या ‘कांतारा’ चित्रपटात काय विशेष दाखवले होते?(What was special about the first ‘Kantara’ film?) 👉 त्यात लोककथा, अध्यात्म आणि मानवी भावना यांचा संगम दाखवला गेला होता. (It beautifully blended folklore, spirituality, and human emotions.)Q5. प्रिक्वेलमध्ये प्रेक्षकांना काय पाहायला मिळणार आहे?(What can the audience expect in the prequel?)👉 हा प्रिक्वेल कथानकाच्या मुळाशी जाऊन अधिक गहिरे आणि प्रभावी पैलू दाखवणार आहे. (It will explore deeper and more impactful layers of the story.).बॉलिवूडचा एक असा खलनायक ज्याच्यामुळे अमिताभ बच्चन झाले सुपरस्टार ! त्याचा मृत्यू अखेरपर्यंत रहस्यच राहिला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.