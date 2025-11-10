“मला फक्त ‘बंटी’ म्हणून पाहू नका”: जतीन सरनाचा दिग्दर्शकांना स्पष्ट संदेश

Entertainment News : सेक्रेड गेम्समधील “बंटी” या भूमिकेमुळे लोकप्रिय झालेला अभिनेता जतीन सरना आता एका नव्या टप्प्यावर उभा आहे. प्रेक्षकांना त्याचा अभिनय आवडला असला तरी त्याला वारंवार सारख्याच प्रकारच्या भूमिका मिळत असल्याची खंत आहे. काय म्हणाला जतीन जाणून घेऊया. .जतीन म्हणाला, “माझ्या कामाबद्दल मी समाधानी आहे. पण सतत एकाच साच्यातील भूमिका करणं कलाकाराच्या प्रवासाला मर्यादा आणतं. दिग्दर्शकांनी थोडं धाडस दाखवून, माझ्या अभिनयाच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवायला हवा.” त्याने पुढे सांगितलं, “प्रेक्षकांना नेहमी नवं पाहायला आवडतं. त्यांना नेहमीच एक आश्चर्याचा धक्का द्या. ते त्याला आवर्जून दाद देतात.” .जतीनच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये माधुरी दीक्षित यांच्यासोबतची एक वेब मालिका आणि रजनीकांत यांच्या जेलर २ या बहुचर्चित चित्रपटाचा समावेश आहे. “या दोन्ही प्रकल्पांमुळे मला माझ्या अभिनयाची नवी बाजू दाखवता येईल,” असं तो म्हणाला. शेवटी तो म्हणाला, “मी स्वतःला नव्याने सिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. आता फक्त या उद्योगाने धाडस करून मला वेगळ्या भूमिका द्याव्यात..मी निराश करणार नाही.”.जतीन अखेरचा 83 सिनेमातून तो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला होता. आता तो कोणत्या नव्या प्रोजेक्टमधून भेटीस येणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .'पावनखिंड'नंतर कौतुक करायला मराठी इंडस्ट्रीमधून फक्त एकाचा फोन आला... अजय पुरकरांनी सांगितलं नाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.