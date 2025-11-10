Premier

“मला फक्त ‘बंटी’ म्हणून पाहू नका”: जतीन सरनाचा दिग्दर्शकांना स्पष्ट संदेश

Jatin Sarna On Bollywood Movie : अभिनेता जतीन सरनाने सेक्रेड गेम्समधील त्याच्या बंटी भूमिकेवर भाष्य केलं. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Entertainment News : सेक्रेड गेम्समधील “बंटी” या भूमिकेमुळे लोकप्रिय झालेला अभिनेता जतीन सरना आता एका नव्या टप्प्यावर उभा आहे. प्रेक्षकांना त्याचा अभिनय आवडला असला तरी त्याला वारंवार सारख्याच प्रकारच्या भूमिका मिळत असल्याची खंत आहे. काय म्हणाला जतीन जाणून घेऊया.

