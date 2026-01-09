सीन शूट करताना जितेंद्र जोशीला खरोखरच फास लागला ! अभिनेत्याने सांगितली भयानक आठवण, म्हणाला..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेता जितेंद्र जोशी याने लेखक, गीतकार म्हणूनही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. फक्त मराठीच नाही तर हिंदी प्रोजेक्ट्समध्येही काम करत त्याने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. आजवर जितेंद्रने अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. पण एका सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान त्याचा जीव धोक्यात आला होता. .जितेंद्रचा एबीपी माझाला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीचा व्हिडीओ पुन्हा चर्चेत आला आहे. या मुलाखतीत त्याने शूटिंगदरम्यान जी भयानक गोष्ट घडली ती उघड केली. काय म्हणाला जितेंद्र जाणून घेऊया. जितेंद्रचा मॅजिक हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. या निमित्ताने त्याने ही मुलाखत दिली होती. .जितेंद्र म्हणाला की,"सिनेमात एक प्रसंग आहे की मला स्वप्न पडतं आणि मी दचकून जागा होतो. मला फाशी लागली आहे असं स्वप्न पडतं आहे. स्वप्न मला पडत आहे पण फाशीच्या ठिकाणीही मलाच उभं राहावं लागणार होतं. तर तो सीन शूट करताना एक स्टंटमॅन आला होता. तर फाशीचा सीन शूट करताना एक हार्नेस लावली जाते जी नंतर पोस्ट प्रॉडक्शनमध्ये काढून टाकतात. पण इथे त्याने तसं काही लावलं नाही. "."मला एका रश्शीने बांधण्यात आलं आणि फास घालण्यात आला. खाली फाशीचं टेबल होतं. मग शॉट सुरु झाला आणि टेबल खालून काढण्यात आलं. पुढे काय झालं मला आठवत नाही. नंतर मला इतकंच आठवत की मी झाडावर बसलो आहे आणि लोक माझ्या आसपास आहेत आणि मी विचारत होतो की काय झालं ? " त्यावर दिग्दर्शक रवी करमकर म्हणाले की,"शूटिंग चालू झाल्यावर जिमी सुरु होती आणि मला वाटतं त्याचा दोर कुठेतरी मिस झाला आणि त्याला खरा फास बसला. नशिबाने ते मॉनिटर बघताना माझ्या पटकन लक्षात आलं. मी ओरडलो. आमच्या कॉस्च्युम डिझायनर संतोष गावडे आणि मेकअपमन विनय शर्मा धावत आले आणि त्यांनी मला पकडलं.".त्यानंतर जितेंद्र म्हणाला की,"मला थोडावेळ काहीच आठवत नव्हतं. मग सगळं झालं परत नीट मग मी म्हटलं अजून एक करूया. तर त्याने पॅक अप केलं आणि तरीही रवी चिडला नाही." .बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपची हवा ! 'या' दोन प्रसिद्ध जोड्या झाल्या विभक्त; व्हिडीओ ठरला कारण ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.