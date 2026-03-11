Premier
इटलीतील सॅनरेमो म्युझिक फेस्टिव्हलमध्ये कबीर बेदी यांनी साजरे केले ‘सँडोकन’चे 50 वर्षे; "हा भावूक करणारा क्षण"
Kabir Bedi Celebrates 50 Years Of Sandocan : अभिनेते कबीर बेदी यांनी ‘सँडोकन' ची पन्नास वर्षं साजरी केली. यावेळी ते खूप भावूक झाले होते.
Entertainment News : कबीर बेदी हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मान्यवर आणि आदरणीय ज्येष्ठ कलाकारांपैकी एक आहेत. चित्रपट, टेलिव्हिजन आणि आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्समधील त्यांच्या दीर्घ आणि यशस्वी कारकिर्दीसाठी ते ओळखले जातात. गेल्या अनेक दशकांत त्यांनी अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांमध्ये काम केले असून, त्यांच्या दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स आणि लक्षात राहणाऱ्या अभिनयामुळे त्यांनी अनेक नवोदित कलाकारांना प्रेरणा दिली आहे.