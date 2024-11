Premier

"तिला मी नाही तिने मला सोडलं" परवीन बाबींबाबत पूर्वाश्रमीचे जोडीदार कबीर बेदींचा धक्कादायक खुलासा ; "तिला भीती..."

Actor Kabir Bedi opens up about his relationship with Parveen Babi : दिग्गज अभिनेते कबीर बेदी यांनी त्यांची पूर्वाश्रमीची प्रेयसी आणि दिवंगत अभिनेत्री परवीन बाबी यांच्याबरोबरच्या नात्यावर भाष्य केलं.