लक्ष्मीनिवास फेम हा अभिनेता लवकरच अडकणार लग्नबंधनात; होणारी बायकोही आहे अभिनेत्री

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे लक्ष्मीनिवास. टीआरपीमध्ये चांगली रेटिंग मिळवणाऱ्या या मालिकेतील प्रत्येक जोडी हिट ठरली. लक्ष्मी आणि श्रीनिवास असो किंवा भावना आणि सिद्धू किंवा जयंत आणि जान्हवी प्रेक्षकांना प्रत्येक जोडी खूप आवडते. त्यातीलच एक अभिनेता आता लग्नबंधनात अडकणार आहे. .हा अभिनेता आहे सगळ्यांचा लाडका जयंत म्हणजेच अभिनेता मेघन जाधव. सोशल मीडियावर त्याने त्याच्या पार्टनरसोबतचा फोटो शेअर करत त्याचं रिलेशनशिप जाहीर केलं. ही अभिनेत्री आहे लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेतील आरुषी ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर. .इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये मेघनने हातात हात घेतलेला फोटो शेअर केला. आहे यात दोघांच्याही हातात अंगठ्या दिसत आहेत. तर अनुष्काने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये मेघनचे डोळे दिसत आहेत. एकप्रकारे त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांचं रिलेशनशिप जाहीर केलं आहे. लवकरच त्यांचं लग्न पार पडणार असल्याच्या चर्चा सध्या सगळीकडे रंगल्या आहेत. .या आधीही मेघन आणि अनुष्काने एकमेकांबरोबर फोटो शेअर केले होते. पण त्यांनी तोपर्यंत नात्याची कबुली दिली नव्हती. याबरोबरच त्यांनी एकत्र फोटोग्राफी कंपनी आहे. आता ते दोघं लग्नाची तारीख कधी जाहीर करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. .मेघन हा अभिनेता मंदार जाधवचा धाकटा भाऊ आहे. त्याने हिंदी मालिकांमधून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याने मराठी मालिकांमध्ये काम केलं.