मेंदूच्या बरोबर मध्ये रक्ताची गाठ, वाचा गेली... मोहन जोशींना राहत्या घरी आलेला ब्रेन स्ट्रोक; पत्नी म्हणाल्या, 'शरीर कापत होतं...

मराठी सिनेसृष्टीत अनेक उत्कृष्ट कलाकार आहेत. ज्यांची तुलना इतर कुणाशी होऊ शकत नाही. त्यातलेच एक दिग्गज अभिनेते म्हणजे मोहन जोशी. मोहन यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. कोणतीही भूमिका असो ती त्यांनी ऊत्तम पद्धतीनेच वठवली. 'जुळून येती रेशीमगाठी' सारखी मालिका असो किंवा 'देऊळ बंद २' सारखा सिनेमा असो. त्यांच्या अभिनयाचं कौतुक झालं. मात्र काही वर्षांपूर्वी मोहन जोशी यांना ब्रेन स्ट्रोक आला होता. ज्यामुळे त्यांनी 'देऊळबंद २'ला नकार दिलेला. आता 'मित्र म्हणे'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या पत्नी ज्योती जोशी यांनी त्यांना आलेल्या ब्रेन स्ट्रोकदरम्यान काय घडलेलं ते सांगितलंय. .ज्योती म्हणाल्या, 'हे जेव्हा घडलं तेव्हाही त्याचं शेड्युल खूप बिझी होतं. तेव्हा त्याची सिरियल सुरू होती. त्याची ९ची शिफ्ट होती आणि त्यासाठी तो ७ वाजता उठला होता. सकाळचा पेपर, चहा असं सगळं सुरू होतं. अचानक त्याला पेपरमध्ये सगळं दोन दोन दिसायला लागलं. त्याने मला हाक मारली आणि बोलवून सांगितलं की मला तू पण दोन दिसतेस. डोळ्यापुढे अंधारी यायला लागली होती. काही वेळाने त्याचं शरीर कापायला लागलं होतं. त्याला उभंही राहता येत नव्हतं. त्याला धरुन मी बसवलं आणि लगेचच घराबाहेर पडलो. पण, लिफ्टमधून बाहेर पडल्यानंतर त्याला स्वत:हून गाडीत किंवा रिक्षात बसता येत नव्हतं. इतकी परिस्थिती वरुन खाली येईपर्यंत खराब झाली होती.'.प्राजक्ता माळीला 'फरसाण'वरून का चिडवलं जातं? अभिनेत्याने सांगितला हास्यजत्रेच्या सेटवरचा मजेशीर किस्सा.त्या पुढे म्हणाल्या, 'हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यानंतरही त्याला गाडीतून उतरता येत नव्हतं. मी डॉक्टरांना काय होतंय ते सांगितलं होतं. त्यामुळे लगेचच त्यांनी उपचार सुरू केले. पण, त्यानंतर आम्ही जेव्हा पहिला एमआरआय केला त्यात काहीच दिसलं नाही. तो रिपोर्ट नॉर्मल होता. पण, जेव्हा आम्ही दुपारी दुसऱ्यांदा एमआरआय केला तेव्हा रक्ताची गाठ आढळली. मेंदूच्या बरोबर मध्ये रक्ताची गाठ होती. ज्यामुळे त्याचं बोलणं आणि बॅलेन्स या गोष्टींवर परिणाम झाला होता. ट्रिटमेंट झाल्यावर डॉक्टरांनी सुरुवातीला मला सांगितलं होतं की तुम्ही याला इतक्या लवकर घरी घेऊन जाऊ नका. पण, याला काही करून घरीच यायचं होतं. मी घरी गेलो की बरा होईन असं तो म्हणत होता.'.ज्योती म्हणाल्या, 'मग, डॉक्टरांनी मला हेल्पर बघायला सांगितला कारण, ही परिस्थिती जशी आहे तशीही राहू शकते…म्हणजे हा कधी बरा होईल याची कल्पना कोणालाच नव्हती. घरी गेल्यावर माझ्यासाठी सुद्धा सर्व करणं कठीण होतं कारण, मला सगळंच करावं लागायचं. याला हेल्पर नको होता. मग मीच सगळं केलं. पुढे, ३ महिन्यांनी तो वॉकर घेऊन चालू लागला पण, बोलता तेव्हाही येतच नव्हतं. माझं असं झालेलं की, याला काहीही करून आधी बोलता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आवाज किती महत्त्वाचा आहे हे मला माहिती होतं. पण, स्पीच नॉर्मल व्हायला बराच वेळ गेला. अनेक महिन्यांनी तो बोलू लागला.'.स्वत:च्या मृत्यूची बातमी वाचताच सिद्धार्थ जाधव भडकला, म्हणाला...'कसली घाई आहे यांना...'.मोहन जोशी म्हणाले, 'मी एकदम नॉर्मल होतो. सकाळी पेपर वाचत बसलो होतो आणि अचानक पाय हलायला लागले. मला कळतच नव्हतं की अचानक काय होतंय. नंतर जाणवलं की हे काहीतरी वेगळं आहे. हे नॉर्मल नाहीये. काय होतंय ते मला कळत होतं पण, कोणत्या तरी धुंदीत आहे असं वाटत होतं. गाडीतही सगळे मला दोन दिसत होते. माझा एक डोळा स्थिर झाला होता. दोन दिवस तो डोळा तसाच होता. त्यामुले सगळे डबल दिसत होते. मला बोलता येत नव्हतं. चालताही येत नव्हतं.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.