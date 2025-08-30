Premier

'वडापाव'मध्ये दिसणार गोड कुटुंबाची तिखट लव्हस्टोरी; प्रसाद ओक यांच्या अभिनयाची ‘शतकपूर्ती’

Vadapav Marathi New Movie : अभिनेता प्रसाद ओकचा वडापाव हा नवीन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या नवीन मराठी सिनेमाविषयी आणि कथेविषयी.
  1. 'वडापाव' हा गोड आणि तिखट अशा कौटुंबिक लव्हस्टोरीवर आधारित चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

  2. चित्रपटाचं दिग्दर्शन आणि अभिनय प्रसाद ओक यांनी केला असून, हा त्यांचा कारकीर्दीतील १००वा चित्रपट आहे.

  3. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या टीझरमुळे चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

