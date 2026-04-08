ना हेअर ट्रान्सप्लांट ना आजार ! 'या' कारणासाठी प्रसाद ओकने केलंय टक्कल; नव्या लुकबद्दल म्हणाला...

Marathi Entertainment News : मराठी सिनेविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक प्रसाद ओक गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या बदललेल्या लूकमुळे चर्चेत आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमात आणि सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये प्रसाद सतत टोपी घालून वावरताना दिसतोय. प्रसादने टक्कल केल्याचं समोर आल्यावर यामागचं कारण काय असावं याच्या विविध चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगू लागल्या. पण प्रसादने नुकताच याबाबत खुलासा केला. .प्रसादने नुकतीच महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने त्याच्या बदललेल्या लुकमागचं कारण उघड केलं. काय आहे हे खास कारण जाणून घेऊया. .प्रसादचा लवकरच खंजिरीचे बोल हा नवीन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतो आहे. या सिनेमात तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची भूमिका साकारत आहे. या भूमिकेसाठी त्याने हा लूक केल्याचं उघड केलं. सध्या या सिनेमाचं चित्रीकरण सुरु आहे. .नुकताच या सिनेमाचा मुहूर्त सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते पार पडला. अनंत महादेवन या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत आहेत. तर कौशल इनामदार या सिनेमासाठी संगीतरचना करणार आहेत. .खंजिरीचे बोल हा सिनेमा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या आयुष्यावर आधारित असून त्याची ग्रामगीता, समाज प्रबोधन आणि राष्ट्रभक्तीचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी या सिनेमाची निर्मिती केली जाणार हे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यविभाग, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांनी या सिनेमाची निर्मिती केली असून शिवम यादव आणि कार्तिकी यादव यांनी सहनिर्मिती केली आहे.