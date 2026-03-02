अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीला पितृशोक ! वृत्तपत्र वितरणात अमूल्य योगदान

Marathi News : वृत्तपत्र वितरण क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व आणि अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीचे वडील सुधाकर श्रोत्री यांचं रविवारी विलेपार्ले येथील निवासस्थानी वृद्धापकाळाने निधन झालं. मृत्यूसमयी त्यांचं वय 89 वर्षं होतं. त्यांच्या निधनाने साहित्य, वृत्तपत्र आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक हितचिंतकांना धक्का बसला. .श्रोत्री यांच्या पश्चात मुलगा तुषार, अभिनेता पुष्कर आणि केतन श्रोत्री असे तीन मुलगे, सुना आणि नातवंडे परिवार आहे. तुषार हे लाईटहाऊस लर्निंग संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत. आज सोमवारी 2 मार्चला सकाळी 8 वाजता पारशीवाडा स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडले. .65 वर्षं सुधाकर श्रोत्री यांनी टाईम्स वृत्त समूहात वृत्तपत्र वितरण भागात काम केलं. याबरोबरच साहित्यक्षेत्रातही त्यांनी योगदान दिलं आहे. ते कवी होते. त्यांचे वडिलोपार्जित, लेडीज स्पेशन आणि सचिन तेंडुलकरसाठी लिहिलेल्या खास सचिन या कवितासंग्रहाचे प्रकाशन झालं आहे. अखेरपर्यंत ते पार्लेकर कायस्थ या त्रैमासिकाचे संपादक म्हणून कार्यरत होते..त्यांची त्यांचा मुलगा पुष्कर याला अभिनयातील करिअरसाठी वेळोवेळी पाठींबा दिला. आपल्या जडणघडणीत वडिलांचा मोलाचा वाटा असल्याचं पुष्कर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे. श्रोत्री कुटूंब मुंबईतील विलेपार्ले भागात अनेक वर्षं वास्तव्यास आहे. .पुष्करने आजवर सूर्याची पिल्लेसारखं नाटक कट्यार काळजात घुसली सारख्या अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. आपल्या यशाचं श्रेय त्याने अनेकदा आई-वडिलांना दिलं आहे. .‘साध्वी हिल्समध्ये?’ममता कुलकर्णींची छोट्या पडद्यावर एन्ट्री? अभिनेत्रीच्या नव्या लूकवर नेटकऱ्यांचा संताप, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.