स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर 'या' दिग्गज अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलेले राज बब्बर ; ब्रेकअपचं कारण धक्कादायक !

Bollywood News : बॉलिवूड आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आपल्या सुंदर अभिनयाने स्वतःच वेगळं स्थान निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री म्हणजे स्मिता पाटील. स्मिता यांच्या अभिनयाचे आजही अनेक चाहते आहेत. 1986 मध्ये स्मिता यांचा मृत्यू झाला. त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य खूप वादग्रस्त ठरलं होतं. .स्मिता यांनी राज बब्बर यांच्याशी सगळ्यांच्या विरोधात जाऊन लग्न केलं. त्या आधी राज बब्बर विवाहित होते आणि त्यांना मुलं होती. त्यामुळे या लग्नाला स्मिता यांच्या घरातून प्रचंड विरोध होता. पुढे प्रतिकच्या जन्मानंतर स्मिता यांचा काहीच दिवसात मृत्यू झाला. याचा खूप मोठा धक्का त्यांच्या कुटूंबाला बसला. पण यातून जात असतानाच राज पुन्हा एकदा प्रेमात पडले. .बॉलिवूड शादी या वेबसाईटच्या रिपोर्टनुसार, राज स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर अभिनेत्री रेखा यांच्या प्रेमात पडले होते. या आधी रेखा यांचं नाव अनेक अभिनेत्यांबरोबर जोडलं गेलं होतं. पण खुद्द राज यांनीच एका मुलाखतीत या रिलेशनशिपची कबुली दिली. .ज्यावेळी राज स्मिता यांच्या मृत्यूच्या शोकात बुडाले होते त्यावेळीच रेखा ब्रेकअपशी झुंज देत होत्या. त्यांचं एक बराच काळ सुरु असलेलं रिलेशनशिप संपलं होतं. त्याचदरम्यान त्या दोघांनी अगर तुम ना होते या सिनेमात एकत्र काम करायला सुरुवात केली. त्यांचं चांगलं बॉण्डिंग सुरुवातीलाच झालं. ते दोघंही एकमेकांचं दुःख समजून घेत होते. तिथूनच पुढे त्यांच्या रिलेशनशिपला सुरुवात झाली. .या दरम्यान त्यांनी त्यांच्या कुटूंबाकडे पूर्णपणे दुलर्क्ष केलं होतं. रेखा आणि राज एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. पण हे प्रेम जास्त काळ टिकलं नाही. त्यांना त्यांच्या पहिल्या पत्नीची आणि मुलाची आठवण आली आणि ते त्यांच्याकडे परतले. त्यांचं या दरम्यान एक भांडण झालं आणि राज तिथून निघून गेले. पण राज यांना थांबवण्यासाठी रेखा अनवाणी रस्त्यात धावल्या होत्या असे काही रिपोर्ट्स सांगतात. .इतकंच नाही तर रेखा यांनी स्थानिक पोलीस स्थानकात राज यांच्या विरोधात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तेव्हा पोलिसांनी ती तक्रार लिहून घेतली नाही कारण त्यांच्यामध्ये हे त्यांच्यातील वैयक्तिक भांडण होत जे ते नोंदवून घेऊ शकत नव्हते. .मुलाखतीत राज यांनी रेखा यांच्याबरोबरच्या नात्याला दुजोरा दिला. ते त्या काळापुरता झालेलं नातं होतं आणि त्यांच्या आयुष्यातील वैयक्तिक भावनिक गोष्टींमुळे ते एकत्र आले होते असं ते म्हणाले होते.