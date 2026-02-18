थलायवा रजनीकांत घेणार अभिनयातून निवृत्ती ? शेवटच्या सिनेमाच्या शूटिंग लवकरच सुरु होणार

Entertainment News : भारतीय सिनेविश्वातील ज्येष्ठ कलाकार, सुपरस्टार रजनीकांत म्हणजेच थलायवा यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. गेली 50 वर्षं सिनेविश्वात कार्यरत असणारे रजनीकांत आता अभिनयाला रामराम करणार या चर्चांमुळे चाहत्यांनाही धक्का बसला आहे. त्यातच ते शेवटच्या सिनेमाच्या शूटिंगची तयारी करत असल्याचं म्हटलं जातंय. .याबाबत एका मीडियाने रिपोर्ट शेअर केला आहे. सूत्रांनी रजनीकांत यांच्या शेवटच्या सिनेमाबद्दल काही महत्त्वाची अपडेट शेअर केली आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया. .बॉलिवूड लाईफने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, रजनीकांत निवृत्ती घेण्याचा विचार करत आहेत. त्यांचा अखेरचा सिनेमा त्यांची मुलगी सौंदर्या दिग्दर्शित करू शकते. हा सिनेमा रजनीकांत यांच्या कारकिर्दीला दिलेली मानवंदना असेल. या भावनेनेच सौंदर्या या सिनेमाचं दिग्दर्शन करणार आहे असं म्हटलं जातंय. .रजनीकांत यांचं सध्या वय 75 आहे. त्यांची तब्येत, वाढते वय आणि त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी हे यामागील कारण असल्याची चर्चा आहे. जेलर, लाल सलाम, वेट्टैयान हे सिनेमे त्यांच्या भेटीस आले. हे सिनेमे साऊथमध्ये सुपरहिट झाले पण उत्तर भारतात फार कमाल दाखवू शकले नाहीत. सध्या जेलर 2 सिनेमाचं शूटिंग सुरु चालू आहे. त्यानंतर रजनीकांत यांच्या शेवटच्या सिनेमावर काम करण्यास लेक सौंदर्या काम करण्यास सुरुवात करेल. .2014 मध्ये रजनीकांत यांनी लेकीने दिग्दर्शित केलेल्या सिनेमात पहिल्यांदा काम केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा एकदा ती वडिलांसोबत काम करणार आहे. हा सिनेमा रजनीकांत यांचा बायोपिक असेल की नाही हे अजून स्पष्ट करण्यात आलं नाहीये. .दरम्यान रजनीकांत यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांमुळे त्यांचे चाहते भावुक झाले आहेत. पण अजूनही या सिनेमाबद्दल रजनीकांत किंवा त्यांच्या कुटूंबाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाहीये. सध्या रजनीकांत त्यांचं आत्मचरित्र लिहिण्यातही व्यस्त आहेत. त्यामुळे भविष्यात ते कुटूंब आणि लेखन या दोन गोष्टींकडे अधिक लक्ष देतील अशी चर्चा आहे. ."शेवटच्या दिवशी मेघाने..." बिग बॉस मराठी पहिल्या सीझनच्या विनरविषयी आस्तादचा धक्कादायक खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.