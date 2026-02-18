Premier

थलायवा रजनीकांत घेणार अभिनयातून निवृत्ती ? शेवटच्या सिनेमाच्या शूटिंग लवकरच सुरु होणार

Is Superstar Rajinikanth Soon Going To Announce Retirement : अभिनेते रजनीकांत लवकरच अभिनयातून निवृत्ती घेणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. का होत आहेत अशा चर्चा जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Entertainment News : भारतीय सिनेविश्वातील ज्येष्ठ कलाकार, सुपरस्टार रजनीकांत म्हणजेच थलायवा यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. गेली 50 वर्षं सिनेविश्वात कार्यरत असणारे रजनीकांत आता अभिनयाला रामराम करणार या चर्चांमुळे चाहत्यांनाही धक्का बसला आहे. त्यातच ते शेवटच्या सिनेमाच्या शूटिंगची तयारी करत असल्याचं म्हटलं जातंय.

