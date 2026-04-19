अमिताभ आणि राजेश खन्ना यांच्यामुळे अभिनेत्याचं झालेलं जबरदस्त आर्थिक नुकसान; "माझ्या वडिलांचा मृत्यू.."

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये कायमच कलाकारांमध्ये स्पर्धा पाहायला मिळते. अगदी यामुळे बऱ्याचदा त्यांचे वैयक्तिक संबंधही खराब होतात. 70-80 च्या दशकातील अशाच दोन दिग्गज अभिनेत्यांमधील स्पर्धेमुळे एका अभिनेत्याचं खूप आर्थिक नुकसान झालं होतं. याचा फटका त्याला वैयक्तिक आयुष्यातही बसला. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया. .हे अभिनेते आहेत रजत बेदी. त्यांनी नुकतीच सिद्धार्थ कन्ननच्या चॅनेलला मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांच्या तरुणपणी झालेल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल सांगितलं. .रजत यांनी सांगितलं की,"अमिताभ बच्चन आणि राजेश खन्ना यांच्यातील शत्रुत्वामुळे माझे वडील नरेंद्र बेदींना आर्थिक नुकसान सहन ककरावं लागलं. माझे वडील दारूच्या आहारी गेले. माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला. मी शाळेतून आलो होतो. ते त्यांच्या खोलीतून बाहेर आले आणि खाली कोसळले. ते दारूच्या अधीन गेले होते. नैराश्याचा सामना करत होते. ते चांगलं काम करत होते. सगळं सुरळीत सुरु होतं."."माझ्या आजोबांच्या डोक्यावर काही सिनेमांचं कर्ज होतं. ते माझे वडील फेडत होते. माझ्या वडिलांनी राजेश खन्ना यांच्याबरोबर 2-3 सिनेमांमध्ये काम करण्यास सुरु केली. पण जेव्हा वडिलांनी अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर काम करण्यास सुरुवात केली तेव्हा राजेश खन्ना यांना वाईट वाटलं."."मला खरी गोष्ट माहित नाही पण इतकंच माहित आहे की एक दोन सिनेमांसाठी माझे वडील संपूर्ण युनिट घेऊन पुण्याला गेले होते आणि राजेश खन्ना यांच्या येण्याची वाट पाहत होते. 10-15 दिवस राजेश खन्ना शूटिंगच्या ठिकाणी गेलेच नाहीत. त्यामुळे वडिलांचं आर्थिक नुकसान झालं. त्यांनी ते प्रोजेक्ट बंद केलं. अमिताभ बच्चन किंवा इतर काही कारणांमुळे माझ्या वडिलांमध्ये आणि राजेश खन्ना यांच्यामध्ये समस्या निर्माण झाली. "."माझे वडील आणि राजेश खन्ना रात्रभर दारू प्यायचे. त्यांची जीवनशैली विचित्र होती. राजेश खन्ना सकाळी 5-6 वाहत घरी जात. जेव्हा ते दारू पिऊन शूटिंगला यायचे तेव्हा परिस्थिती कठीण व्हायची. सनम 'तेरी काम सिनेमाच्या शुटिंगवेळी त्यांनी सकाळी दारू प्यायला सुरुवात केली. ते तसेच सेटवर जायचे. त्यामुळे वासामुळे कमळ हसन नाराज व्हायचे. ".नरेंद्र बेदी यांनी जवानी दिवाणी, बंधन महाचोर या सिनेमांसाठी राजेश खन्ना यांच्याबरोबर काम केलं. तर अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर बेनाम, अदालत या सिनेमांमध्ये काम केलं.