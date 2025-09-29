Ranbir Kapoor : रणबीर कपूरचं दिग्दर्शनात पदार्पण ? स्पष्टीकरण देत म्हणाला..

Marathi Entertainment News : बॉलीवूड अभिनेता रणबीर कपूरने चाहत्यांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रॉकस्टार, बर्फी, संजू ते अलीकडील अॅनिमल अशा अनेक सुपरहिट चित्रपटांतून त्याने आपल्या अभिनयाची छाप सोडली आहे. नुकताच रणबीरने आपला ४३वा वाढदिवस चाहत्यांसोबत साजरा केला. त्याच वेळी त्याने आपल्या करिअरमधील पुढील मोठ्या निर्णयाची हिंट सोशल मीडियावर दिली. . इंस्टाग्राम लाईव्ह सेशनमध्ये चाहत्यांशी संवाद साधताना एका चाहत्याने रणबीरला विचारले की तो चित्रपटाचे दिग्दर्शन कधी करणार? त्यावर रणबीर म्हणाला, “मी दिग्दर्शनासाठी खूप उत्सुक आहे. लेखनाला सुरुवात केली आहे आणि दोन वेगवेगळ्या कल्पनांवर काम सुरू आहे. पुढील काही वर्षांत या दोन्ही कामांवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे.”.त्याचवेळी त्याने आपल्या आगामी प्रकल्पांबद्दलही अपडेट दिले. अॅनिमल पार्कवर २०२७ पासून शूटिंग सुरू होईल, असे सांगत त्याने संदीप रेड्डी वांगासोबतच्या चर्चेची माहिती दिली. याशिवाय अयान मुखर्जी सध्या ब्रह्मास्त्र २चे लेखन करत असल्याचेही रणबीरने स्पष्ट केले. .सध्या रणबीरच्या दोन मोठ्या फिल्म्सची चर्चा रंगली आहे . नितेश तिवारींची रामायण आणि संजय लीला भन्साळींची लव्ह अँड वॉर. रामायणचे दोन भाग दिवाळी २०२६ आणि २०२७ मध्ये रिलीज होण्याची शक्यता आहे, ज्यात रणबीर भगवान रामाची भूमिका करणार आहे तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. दुसरीकडे, लव्ह अँड वॉर हा आलिया भट्ट आणि विकी कौशलसोबतचा लव्ह ट्रायंगल ड्रामा आहे. . या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर रणबीरचा दिग्दर्शनात उतरण्याचा इशारा चाहत्यांमध्ये वेगळी उत्सुकता निर्माण करतो आहे.."जर तुम्हीच मान नाही दिलात" नाव न घेता संतोष जुवेकरने व्यक्त केली उषा नाडकर्णींवर नाराजी ; म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.