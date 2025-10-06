Ranbir Kapoor : रणबीर–हिरानींचा प्रोजेक्ट लांबणीवर!

Bollywood Entertainment News : राजकुमार हिरानी आणि रणबीर कपूर हे दोन्ही नावं बॉलिवूडमध्ये दर्जेदार आणि प्रेक्षकप्रिय चित्रपटांची हमी मानली जातात. ‘संजू’ मधील त्यांची जादू आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे. त्यानंतर हिरानी आणि रणबीर पुन्हा एकत्र काम करतील, अशी चर्चा होती. दोघांच्या सहयोगाने एका खेळाडूवर आधारित बायोपिक तयार होणार असल्याचं समजत होतं. .पण आता एका बातमीनुसार हा चित्रपट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. सूत्रांच्या मते, रणबीर आणि हिरानी या प्रोजेक्टबद्दल अतिशय उत्साही होते. मात्र कथानकावर अधिक मेहनत घेण्याची गरज असल्याने हिरानींनी सध्या हा प्रकल्प ‘स्तब्ध’ केला आहे..रणबीरचं वेळापत्रकही सध्या तंग असल्याने दोघांनी पुढे एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हिरानी आता लक्ष केंद्रित करत आहेत दादासाहेब फाळके यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकवर, ज्यात आमिर खान मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा भव्य प्रकल्प जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होणार असून आमिरने या भूमिकेसाठी तयारीही सुरू केली आहे. .तो लुक वाढवत असून डिसेंबरपासून कार्यशाळांना सुरुवात करणार आहे. रणबीर कपूरच्या पुढील कामांकडे पाहिल्यास, तो संजय लीला भन्साळींचा ‘लव्ह अँड वॉर’ आणि नितेश तिवारींच्या ‘रामायण’च्या दुसऱ्या भागाचे चित्रीकरण पूर्ण करेल. याशिवाय ब्रम्हास्त्र 2 चंही काम सुरु होणार असल्याची चर्चा आहे. .त्यानंतर तो ‘धूम ४’ किंवा ‘ॲनिमल पार्क’ या दोन मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी सुद्धा चर्चेत आहे. मात्र सध्या हिरानी–रणबीर जोडीच्या पुनर्मिलनासाठी चाहत्यांना थोडी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी‘अभिजात मराठी’ ओटीटी प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.