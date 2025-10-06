Premier

Ranbir Kapoor : रणबीर–हिरानींचा प्रोजेक्ट लांबणीवर!

Ranbir Kapoor Upcoming Project Got Delayed : अभिनेता रणबीर कपूर आणि राजकुमार हिरानी यांचा आगामी सिनेमा लांबणीवर गेला आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया.
Ranbir Kapoor Upcoming Project Got Delayed

Ranbir Kapoor Upcoming Project Got Delayed

Santosh Bhingarde
Updated on

Bollywood Entertainment News : राजकुमार हिरानी आणि रणबीर कपूर हे दोन्ही नावं बॉलिवूडमध्ये दर्जेदार आणि प्रेक्षकप्रिय चित्रपटांची हमी मानली जातात. ‘संजू’ मधील त्यांची जादू आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे. त्यानंतर हिरानी आणि रणबीर पुन्हा एकत्र काम करतील, अशी चर्चा होती. दोघांच्या सहयोगाने एका खेळाडूवर आधारित बायोपिक तयार होणार असल्याचं समजत होतं.

Loading content, please wait...
Ranbir Kapoor
rajkumar hirani
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com