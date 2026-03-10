Premier

मुलगी झाली हो ! रणदीप-लीनच्या घरी चिमुरडीचं आगमन; लेकीचा पहिला फोटो Viral

Randeep Huda & Lin Laishram Blessed With Baby : अभिनेता रणदीप हुडा आणि त्याची पत्नी लिन लैशरामने मुलीला जन्म दिला आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या लेकीचा पहिला फोटो चर्चेत आहे.
Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुडा आणि त्याची पत्नी लिन लैशराम यांनी काहीच दिवसांपूर्वी त्यांच्या घरी लवकरच बाळाचं आगमन होणार असल्याची घोषणा केली होती. आज लिनने एका मुलीला जन्म दिला. सोशल मीडियावरून या जोडीवर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय.

