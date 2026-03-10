मुलगी झाली हो ! रणदीप-लीनच्या घरी चिमुरडीचं आगमन; लेकीचा पहिला फोटो Viral

Entertainment News : बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुडा आणि त्याची पत्नी लिन लैशराम यांनी काहीच दिवसांपूर्वी त्यांच्या घरी लवकरच बाळाचं आगमन होणार असल्याची घोषणा केली होती. आज लिनने एका मुलीला जन्म दिला. सोशल मीडियावरून या जोडीवर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय..आज 10 मार्चला लिनने मुलीला जन्म दिला. सोशल मीडियावर पोस्ट करत रणदीपने ही बातमी जाहीर केली. सोबत त्याने त्याच्या वडिलांचा आणि मुलीचा फोटो पोस्ट केला आहे. .आज रणदीपच्या वडिलांचा वाढदिवस आहे. याचदिवशी रणदीपच्या लेकीचाही जन्म झाला आहे. त्यामुळे नुकत्याच जन्मलेल्या नातीला हातात घेतलेल्या आजोबांचा फोटो रणदीपने शेअर करत दोघांनाही वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ."दादा अर पोती नै जन्मदिन की घणिए बधाई. आज मी वडील झालो आणि तुमच्यासाठी मी अधिक कृतज्ञ झालो बाबा. महत्त्वाचं म्हणजे लिन मला वडील बनवल्याबद्दल आणि आपल्या छोट्याशा मुलीला या जगात आणल्याबद्दल तुझे खूप आभार." असं कॅप्शन त्याने दिलं आहे..नोव्हेंबर 2025 मध्ये सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांनी त्यांची प्रेग्नेंसी जाहीर केली होती. नुकतंच त्यांनी मॅटर्निटी फोटोशूटही सोशल मीडियावर शेअर केलं होतं. हे फोटोशूटही चर्चेत होतं..नानीच्या आगामी द पॅराडाईज सिनेमासाठी उभारण्यात आलाय भव्य सेट ! 60 घरे, 100 टँकर पाणी आणि 2.5 एकरांचा परिसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.