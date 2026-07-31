RANVEER SINGH LATEST BRAND ENDORSEMENT NEWS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. धुरंधर सिनेमानंतर तर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये त्याची क्रेझ प्रचंड वाढली. या सिनेमानंतर तो सर्वांधिक मानधन घेणाऱ्या कलाकारांमध्ये पोहचला. .दरम्यान जबरदस्त अभिनय आणि हटके फॅशनमुळे चर्चेत राहणारा अभिनेता रणवीर सिंग पुन्हा एकदा एका मोठ्या बँडमुळे चाहत्यांच्या नजरेत आला आहे. जर्मनीतील अग्रगण्य 'इम्पॅक्ट मिंट्स' या बँडने रणवीरची भारतातील पहिले राष्ट्रीय बँड अॅम्बेसिडर म्हणून अधिकृत घोषणा केली आहे. .मनोरंजन विश्वात रणवीरची ही निवड बँडसाठी एक मोठा टप्पा मानली जात आहे. या पार्टनरशिपच्या निमित्ताने बँडने रणवीरचा समावेश असलेली एक नवीन अँड फिल्मही प्रेक्षकांच्या भेटीस आणली आहे. याबद्दल बोलताना रणवीर म्हणाला, "हा बँड आत्मविश्वास आणि चांगल्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे." .मनोरंजन विश्वात आपल्या धमाकेदार स्टाईलने नेहमीच चित्रपटसृष्टी गाजवणारा रणवीर आता बँड एन्डॉर्समेंटच्या दुनियेतही आपल्या फ्रेश आणि एनर्जेटिक अंदाजाची जादू चालवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या नव्या भागीदारीमुळे रणवीरच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे.. ‘मुझको राणाजी माफ करना…’ 30 वर्षांपूर्वीच्या गाण्याचा रिमेक, ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'त्यावेळी दोन दिवसांची रिहर्सल आणि..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.