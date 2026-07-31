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'धुरंधर'नंतर रणवीरची चांदीच चांदी! थेट परदेशी ब्रँडचा असणार ब्रॅड अ‍ॅम्बेसिडर, कोट्यवधींची डील

RANVEER SINGH NEW IMPACT MINTS ADVERTISEMENT: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंगची जर्मनीच्या प्रसिद्ध Impact Mints या ब्रँडच्या भारतातील पहिल्या राष्ट्रीय ब्रँड अॅम्बेसेडरपदी निवड झाली आहे.
RANVEER SINGH

RANVEER SINGH

esakal

Apurva Kulkarni
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RANVEER SINGH LATEST BRAND ENDORSEMENT NEWS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. धुरंधर सिनेमानंतर तर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये त्याची क्रेझ प्रचंड वाढली. या सिनेमानंतर तो सर्वांधिक मानधन घेणाऱ्या कलाकारांमध्ये पोहचला.

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