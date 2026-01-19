Premier

“मुलीच्या येण्याने नशीब बदललं” – रणवीर सिंग

Ranveer Singh Praised Dua : अभिनेता रणवीर सिंगने धुरंधर सिनेमाच्या यशाचं श्रेय त्याची मुलगी दुआला दिलं. काय म्हणाला रणवीर जाणून घेऊया.
Bollywood News : चित्रपटसृष्टीत अभूतपूर्व यश मिळवत असतानाच अभिनेता रणवीर सिंगच्या आयुष्यात वैयक्तिक पातळीवरही आनंदाचे क्षण आले आहेत. ‘धुरंधर’ या चित्रपटाच्या जागतिक यशानंतर रणवीरने २०२६ या नववर्षाचे स्वागत पत्नी दीपिका पादुकोण आणि मुलगी दुआसोबत न्यूयॉर्कमध्ये केले. व्यावसायिक यश आणि कौटुंबिक समाधान यांचा सुंदर संगम या काळात पाहायला मिळाला.

