“मुलीच्या येण्याने नशीब बदललं” – रणवीर सिंग

Bollywood News : चित्रपटसृष्टीत अभूतपूर्व यश मिळवत असतानाच अभिनेता रणवीर सिंगच्या आयुष्यात वैयक्तिक पातळीवरही आनंदाचे क्षण आले आहेत. 'धुरंधर' या चित्रपटाच्या जागतिक यशानंतर रणवीरने २०२६ या नववर्षाचे स्वागत पत्नी दीपिका पादुकोण आणि मुलगी दुआसोबत न्यूयॉर्कमध्ये केले. व्यावसायिक यश आणि कौटुंबिक समाधान यांचा सुंदर संगम या काळात पाहायला मिळाला. . रणवीर याबाबत म्हणाला, "व्यस्त शूटिंग शेड्यूल असूनही पित्याची भूमिका मनापासून स्वीकारणं माझ्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. 'धुरंधर'च्या शूटिंगदरम्यानही मी वेळ काढून घरी येत असे आणि आता चित्रपटाच्या यशानंतर मी संपूर्ण वेळ मुलगी दुआसोबत घालवतोय. कारण मुलीच्या येण्याने नशीब बदललं. तिने माझ्या आयुष्यात सौख्य आणि सकारात्मकता आणली आहे.".सध्या हा काळ तो पूर्णपणे मनापासून जगत असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं. दरम्यान, रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' या चित्रपटाने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर १२०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. .हा चित्रपट आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून, पुढील काळात आणखी विक्रम करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..अमिर खानच्या लेकासोबत साई पल्लवी स्क्रीन शेअर करणार, 'एक दिन' सिनेमाचा टीझरमधून वेधलं प्रेक्षकांचं लक्ष.