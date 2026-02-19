एका हातात तलवार दुसऱ्या हातात भगवा ! रितेशला 'राजा शिवाजी' सिनेमात शिवबांच्या लूकमध्ये पाहून चाहते भावूक

Marathi Entertainment News : आज संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवजयंती उत्साहाने साजरी करण्यात येते आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मोत्सवाचा उत्साह सगळीकडे दिसतोय. या शुभ दिवसाचे औचित्य साधत अभिनेता रितेश देशमुखने राजा शिवाजी सिनेमाचं पहिलं लूक पोस्टर सोशल मीडियावर रिलीज केलं. शिवबांच्या भूमिकेतील रितेशचं हे पोस्टर अल्पावधीत व्हायरल झालं आहे. .गेली अनेक वर्षं कठोर मेहनत करत रितेशने या सिनेमाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलं आहे. जवळपास दहा वर्षं या सिनेमाची तयारी सुरु होती. आता रिलीज झालेलं हे पोस्टर प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारं आहे. .छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत रितेश शोभून दिसतोय. पोस्टरमध्ये एका हातात तलवार आणि एका हातात भगवा घेऊन स्वराज्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या छत्रपती शिवरायांच्या भूमिकेत तो दिसतोय. कपाळावर टिळा, जिरेटोप, युद्धवेशातील महाराज लक्ष वेधून घेत आहे. युद्धाचं वातावरण आणि तेव्हाची परिस्थिती याचा अंदाज पोस्टरमधून येत आहे. ."आज तोच दिवस आहे,जेव्हा अंधाराला पहिल्यांदा प्रकाशाचं स्वप्न पडलं..जेव्हा इतिहासानं नव्या भविष्याकडे पाउल उचललं...जेव्हा आपल्या मातीला मिळाला नवा स्वाभिमान..शिवजयंतीच्या पावन निमित्ताने, Jio Studios आणि Mumbai Film Company सादर करीत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेवर आधारित #राजाशिवाजी या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर !आपला राजा.. आपला अभिमान..."असं कॅप्शन रितेशने या पोस्टरला दिलं आहे. .रितेशने शेअर केलेल्या पोस्टर प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे. अनेक चाहते हे पोस्टर पाहून भावूक झाले. बऱ्याच जणांनी कमेंट्समध्ये हर हर महादेवच्या घोषणा दिल्या. "ऊर्जास्रोत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हर हर महादेव","वाट बघतोय या सिनेमाची","थिएटरला गर्दी करून महाराजांना मानवंदना देऊया" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .1 मे 2026 ला महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून हा सिनेमा रिलीज होतोय. मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओने या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. रितेशसोबतच अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर यांच्याही सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत. तर अजय अतुल यांनी या सिनेमाला संगीत दिलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.