राजा शिवाजी सिनेमात रितेशच्या धाकट्या लेकाने साकारलीये भूमिका ! ट्रेलरमध्ये दिसली झलक

Marathi Entertainment News : रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी सिनेमाचा ट्रेलर आज सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. ट्रेलरला कमी वेळात प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. सिनेमाचा ट्रेलर अनेकांना आवडला आहे. त्यातच सिनेमातील दमदार कास्टनेही सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. पण या ट्रेलरमध्ये प्रेक्षकांसाठी काही सरप्राईज सुद्धा आहे. .या सिनेमातून अभिनेता रितेश देशमुखचा लेक अभिनयात पदार्पण करतोय. ट्रेलरमध्ये त्याच्या भूमिकेची छोटीशी झलकही पाहायला मिळाली. अनेकांना रितेशच्या लेकाला पाहून धक्का बसला. .रितेशचा धाकटा लेक राहील या सिनेमात छोट्या शिवबांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच त्याची झलक पाहायला मिळते. सुरुवातीला शिवरायांचे मोठे बंधू संभाजी राजे आणि शिवबा यांच्यातील स्वराज्याविषयीचा संवाद दाखवण्यात आला आहे. त्यात राहीलचा अभिनय लक्ष वेधून घेतो. .अनेकांनी कमेंट्समध्ये राहीलचं कौतुक केलं आहे. राहीलबरोबर रियानही या सिनेमात दिसणार का ? असा प्रश्नही अनेकांनी कमेंट्समध्ये विचारला आहे. याशिवाय अतुल गोगावले यांचा मुलगा आर्यनेही या सिनेमातून अभिनयात पदार्पण केलं आहे. .रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी हा सिनेमा 1 मे 2026 ला रिलीज होणार आहे. या सिनेमात रितेश बरोबरच जिनिलिया, भाग्यश्री, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, महेश मांजरेकर, जितेंद्र जोशी, संजय दत्त, बोमन इराणी, विद्या बालन, फरदीन खान यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. मुंबई फिल्म्स आणि जियो स्टुडिओजने या सिनेमाची निर्मिती केली आहे. .स्वराज्यासाठी लागतो तो विद्रोह ! रितेश देशमुखच्या बहुप्रतीक्षित 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षक म्हणाले..