बायको ती गोष्ट म्हणाली आणि मी घर घेण्याचा निर्णय घेतला... रोहित मानेने सांगितली त्याच्या घराची गोष्ट; म्हणाला- पैसे बाजूला काढून...

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाने इंडस्ट्रीला अनेक हरहुन्नरी कलाकार दिले. या कार्यक्रमातील सगळेच कलाकार एकाहून एक कलंदर आहेत. योग्य ठिकाणी योग्य पंच टाकत प्रेक्षकांना हसायला भाग पाडणारे हे अवलिया आज प्रेक्षकांच्या गळ्यातले ताईत आहेत. या कलाकारांमध्ये नम्रता संभेराव, ओंकार राऊत, पृथ्वीक प्रताप, समीर चौघुले, इशा डे, चेतना भट यांसारखे अनेक कलाकार यात आहेत. त्यातलंच एक नाव म्हणजे रोहित माने. रोहित गेली अनेक वर्ष हास्यजत्रेशी जोडलेला आहे. त्याने काही महिन्यांपूर्वीच नवं घर घेतलं. आता त्याने त्यामागची कथा सांगितली आहे. .रोहित आणि त्याची पत्नी यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'आपल्याला माहीत असतं की आपल्याकडून होऊ शकणार ही गोष्ट. कारण मुंबईत घर घेणं किती कठीण आहे हे सगळ्यांना माहितीये. ही माझ्या मागे लागली होती की आपण घर घ्यायचं. पण घेणार कसं? एवढे पैसे कुठून आणणार? आपण काहीतरी छोटं मोठं काम करत असतो आणि त्यातून इतके पैसे कमावू शकत नाही की आपण करोडोंचं घर घेऊ शकू. हिम्मतच होत नव्हती. पण हास्यजत्रा आणि बायको या दोन गोष्टी आयुष्यात आल्यामुळे हिम्मत झाली घर घ्यायची. मला हास्यजत्रेत एक वर्ष झाल्यावर आम्ही माझ्या पगारातून थोडे थोडे पैसे बाजूला काढून फक्त एक डाउन पेमेंटची अमाऊंट तयार केली.'.रोहित पुढे म्हणाला, 'डाउन पेमेंट करायला किती पैसे लागतात. ती कमीत कमी अमाऊंट तयार केली आणि हिम्मत केली. पुढचं काय होईल, कसं होईल काहीच माहीत नव्हतं. शो किती वर्ष चालणार आहे, पुढचं काम कसं असणार आहे. ही फक्त एकच गोष्ट म्हणाली होती, 'मी आहे ना'. काय होईल फार फार तर माझं सगळं पेमेंट हफ्ता भरण्यात जाईल ना. तू एवढं तर कमावशील की आपण दोघे छान राहू, इतकं तर कमावून आणशील. बाकी हफ्ते भरायला मी आहे. या एका गोष्टीवर माझा कॉन्फिडन्स वाढला. त्यानंतर ती अमाऊंट मी दिली आणि आम्ही ते घर बुक केलं.'.आणि मग माहीत नाही घर बुक केल्यावर आपोआप गोष्टी जुळत जातात. कुठेच अडचण नाही आली. असं काही नाही झालं की आता टेन्शनचं आलंय. पुढच्या स्लॉटचे पैसे भरायचेत. आमच्याकडे पैसेच नाहीयेत. आता काय करायचं असं कधीच नाही झालं.'