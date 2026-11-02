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'तो माझा मुलगाच, माझ्या काळजाचा तुकडा...' सचिन पिळगांवकरांच्या आयुष्यातील 'त्या' खास व्यक्तीचं नाव माहितीये? श्रियाइतकंच करतात प्रेम!

SACHIN PILGAONKAR CONSIDERS SINGER AS HIS OWN SON:मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोठा खुलासा केला आहे.
SACHIN PILGAONKAR

SACHIN PILGAONKAR son like shriya

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SACHIN PILGAONKAR SPECIAL BOND WITH SONU NIGAM: अभिनेते सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांनी आजवर अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनयासोबतच निर्मिती आणि दिग्दर्शन क्षेत्रातही त्यांनी आपली वेगळी छाप पाडली आहे. चाहत्यांनाही सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांची जोडी प्रचंड आवडते. या दोघांना श्रेया ही एक मुलगी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. श्रेयादेखील वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनय क्षेत्रात काम करत असून, आपल्या अभिनयातून तिने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केलं आहे.

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