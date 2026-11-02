'तो माझा मुलगाच, माझ्या काळजाचा तुकडा...' सचिन पिळगांवकरांच्या आयुष्यातील 'त्या' खास व्यक्तीचं नाव माहितीये? श्रियाइतकंच करतात प्रेम!

SACHIN PILGAONKAR SPECIAL BOND WITH SONU NIGAM: अभिनेते सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. त्यांनी आजवर अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनयासोबतच निर्मिती आणि दिग्दर्शन क्षेत्रातही त्यांनी आपली वेगळी छाप पाडली आहे. चाहत्यांनाही सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांची जोडी प्रचंड आवडते. या दोघांना श्रेया ही एक मुलगी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. श्रेयादेखील वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनय क्षेत्रात काम करत असून, आपल्या अभिनयातून तिने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केलं आहे..दरम्यान, सचिन पिळगांवकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांच्या आयुष्यातील आणखी एका खास व्यक्तीबद्दल सांगितलं आहे. 'माझा एक मुलगा आहे आणि तोदेखील श्रेयासारखाच माझ्या काळजाचा तुकडा आहे', असं ते म्हणाले. आता सचिन पिळगांवकर कोणाला आपला मुलगा मानतात, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. चला तर जाणून घेऊया....सचिन पिळगांवकर यांना गायनाची प्रचंड आवड आहे. त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. विशेष म्हणजे, सचिन पिळगांवकर ज्याला आपला मुलगा मानतात, तोदेखील एक प्रसिद्ध गायक आहे. हा गायक दुसरा-तिसरा कोणी नसून सोनू निगम आहे. सोनू निगमने सचिन पिळगांवकर यांच्या 'नवरा माझा नवसाचा' या चित्रपटात एक गाणं गायलं होतं. तसेच 'अशी ही आशिकी' या चित्रपटातही तो पाहायला मिळाला होता. दोघांमध्ये सुरुवातीपासूनच अतिशय छान नातं आहे. त्यामुळेच सचिन पिळगांवकर सोनू निगमला आपल्या मुलाप्रमाणे मानतात..'गपशप विथ फिरदौस रफी' या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत सचिन पिळगांवकर यांनी सोनू निगमबद्दल खास आठवण सांगितली. ते म्हणाले, 'सोनू निगम माझ्या काळजाचा तुकडा आहे. श्रेयासारखाच तो माझ्यासाठी आहे. सोनूने मला एकदा सांगितलं होतं की, जेव्हा तुम्ही प्लेबॅक सिंगर म्हणून काम करायला जाल, तेव्हा तिथे वाद घालू नका. तिथे जे काही शिकवलं जाईल, ते शिकून घ्या. तसंच, तिथे संगीतकार (कंपोझर) खूश आहे की नाही, हेदेखील महत्त्वाचं असतं.'.‘श्रीयुत गंगाधर टिपरे’च्या पहिल्या भागाआधीच दिलीप प्रभावळकरांनी घेतली होती केदार शिंदेंची फिरकी? 25 वर्षांनंतर सांगितला जुना किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.