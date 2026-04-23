लडाखमध्ये 45 दिवस सलमानने घेतलं कठीण ट्रेनिंग; कोणत्याही जिमाशिवाय सिनेमासाठी केलं ट्रान्सफॉर्मेशन

Bollywood News : सुपरस्टार Salman Khan आपल्या 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटासाठी पुन्हा एकदा मर्यादा ओलांडताना दिसत आहेत. Apoorva Lakhia यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या या चित्रपटासाठी सलमानने लडाखच्या डोंगररांगांमध्ये अत्यंत कठीण ट्रेनिंग घेतली आहे, जिथे त्यांनी आपल्या जखमांची पर्वा न करता फिटनेसला एका नव्या उंचीवर नेले आहे. Salman Khan Films निर्मित हा चित्रपट शौर्य आणि बलिदानाची दमदार कथा मांडण्यासाठी सज्ज आहे..प्रोडक्शनशी संबंधित एका जवळच्या सूत्राने सांगितले आहे, "सलमान खानने या चित्रपटासाठी अफाट फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन केले आहे. त्यांनी लडाखच्या उंच प्रदेशात ट्रेनिंग केली, जिथे त्यांनी जड वजनांच्या सेशन्ससोबतच कठीण एंड्युरन्स ड्रिल्सही केल्या. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी घेतलेल्या सर्वात कठीण फिटनेस रूटीनपैकी हे एक आहे, जे या भूमिकेसाठी त्यांची जबरदस्त कमिटमेंट दाखवते."."लडाखमधील 45 दिवसांच्या शेड्यूलदरम्यान, सुपरस्टारने आपली फिजीक टिकवून ठेवण्यासाठी कॅलिस्थेनिक्सवर आधारित वर्कआउट रूटीन अवलंबले, कारण अशा उंचीवरच्या शूटिंग लोकेशन्सवर पूर्ण जिम सेटअप नेणे खूप कठीण होते.".सूत्र पुढे म्हणाले, "जे याला आणखी आश्चर्यकारक बनवते ते म्हणजे सलमान अनेक जखमांशी झुंज देत असतानाही हे सगळं करत होते. अशा परिस्थितीत इतक्या तीव्रतेने, शिस्तीने आणि जिद्दीने ट्रेनिंग करणं… खरं सांगायचं तर, हे फक्त सलमान खानच करू शकतात.".'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'चा प्रोडक्शन Salman Khan Filmsच्या बॅनरखाली Salma Khan यांनी केला असून, Apoorva Lakhia यांनी दिग्दर्शन केले आहे. हा चित्रपट शौर्य, बलिदान आणि जिद्दीचे प्रभावी चित्रण सादर करण्याचे वचन देतो. चित्रपटात Chitrangada Singh देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.